台南景區微解封假日第二日　遊客放風防疫享受大自然

▲開放戶外景點開始出現遊客外出踏青透氣，18日遊客比前1天增加5成，但各景區也都仍維持總人流管控限制以內，民眾出遊仍持保守態度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南各景區從5月以來因，因應疫情三級警戒全部封閉，民眾也都盡量都封閉在家，這兩天微解封首個假日，開放的戶外景點也開始出現遊客外出踏青透氣，18日遊客雖較前一日增加5成，但各景區也都仍維持總人流管控限制以內，顯見因顧慮疫情，大家對外出旅遊仍持保守態度。

市長黃偉哲提醒可以適度出遊透氣，有助於舒緩身心壓力，但仍也要注意保持社交安全距離，戴好口罩，落實防疫習慣，保護自己也能保護家人。

根據市府觀光旅遊局彙整統計各轄管景區遊客數，18日星期日遊客數虎頭埤風景區1313人、德元埤荷蘭村442人、葫蘆埤自然公園293人、關子嶺寶泉公園及水火同源585人、雙春濱海遊憩區104人、梅嶺的梅龍觀音登山步道有148人、頑皮世界野生動物園460人、江南渡假村54人，整體而言，雖較前一日約增5成，但除虎頭埤風景區，其餘景點均仍僅數百人，而虎頭埤風景區擁有近百公頃範圍也有27公頃水域，因此也都尚在人流管控的安全範圍內。

因三級警戒期間，學校、幼兒園及室內外遊樂場所都關閉，在家照顧的家長多苦於孩子沒地方遊玩消耗體力，微解封首個假日以全家出遊或親子旅遊較多，開闊的戶外風景區，更是常見帶著小孩出外放電的家庭旅遊。而受到近日山區常有午後雷陣雨影響，山區旅遊人數則偏少。估計接下來隨著疫情逐漸降溫，遊客會較本周逐漸增加。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，配合部分戶外景區微解封，觀旅局已經針對轄內各景區入口處加強人員配置，以確保各景區都能落實實名登記，並實施防疫管制措施(宣導全程戴口罩、量額溫、加強酒精消毒等)，特別感謝遊客配合，也才能安心又安全的進入景區旅遊，舒緩身心。

另外，因應各景點園區微解封，觀光公車88府城巡迴線及山博行線已經實施假日復駛，歡迎民眾多加利用，詳細班次可至台灣好行官網( https://www.taiwantrip.com.tw/ )查詢。

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