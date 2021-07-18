台南市持續增加特色施打站　黃金海岸船屋提供台南首場夜間施打

▲台南市政府18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在兼顧疫苗施打量能和接種場所優質化的原則下，持續尋覓特色場域，18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域，不僅替這座城市紀錄全民抗疫的優雅畫面，也讓這些地點增添台南人抗疫的場域意義。

市府日前開出四大接種站點供民眾在7月23日後選擇，包括「奇美博物館－台南都會公園」、「台南美術館二館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」，獲得市民好評與讚賞。

經過持續走訪和洽談，市府18日宣布，位於南區的「黃金海岸船屋」、麻豆區的「總爺藝文中心」，以及佳里區的「蕭壠文化園區」，都將列入台南特色施打站。

其中，「黃金海岸船屋」接種站將是台南首場夜間施打場，提供上班族能於下班傍晚時間方便前往，在接種後立即欣賞「海景第一排」的夕陽美景。市府表示，除了上述特色施打站外，亦感謝台南市議會熱心提供大廳，方便民眾施打。

￭南區，黃金海岸船屋設置疫苗施打站

① 設置地點：一樓大廳

② 預計上線時間：最快7/27（二）

③ 每日施打人數：下午16時～20時施打人數500人為限

￭麻豆，總爺藝文中心設置疫苗施打站

① 設置地點：中山堂

② 預計上線時間：最快7/24之後

③ 每日施打人數：規劃全天施打人數500人為限

￭佳里，蕭壠文化園區設置疫苗施打站

① 設置地點：A3展館

② 預計上線時間：最快7/24之後

③ 每日施打人數：規劃全天施打人數500人為限

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