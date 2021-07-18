　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市持續增加特色施打站　黃金海岸船屋提供台南首場夜間施打

▲台南市政府18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在兼顧疫苗施打量能和接種場所優質化的原則下，持續尋覓特色場域，18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域，不僅替這座城市紀錄全民抗疫的優雅畫面，也讓這些地點增添台南人抗疫的場域意義。

▲台南市政府18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府日前開出四大接種站點供民眾在7月23日後選擇，包括「奇美博物館－台南都會公園」、「台南美術館二館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」，獲得市民好評與讚賞。

▲台南市政府18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過持續走訪和洽談，市府18日宣布，位於南區的「黃金海岸船屋」、麻豆區的「總爺藝文中心」，以及佳里區的「蕭壠文化園區」，都將列入台南特色施打站。

▲台南市政府18日宣布包括「黃金海岸船屋」、「總爺藝文中心」和「蕭壠文化園區」都將加入施打站行列，讓民眾接種疫苗時能走入台南特色場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，「黃金海岸船屋」接種站將是台南首場夜間施打場，提供上班族能於下班傍晚時間方便前往，在接種後立即欣賞「海景第一排」的夕陽美景。市府表示，除了上述特色施打站外，亦感謝台南市議會熱心提供大廳，方便民眾施打。

￭南區，黃金海岸船屋設置疫苗施打站
① 設置地點：一樓大廳
② 預計上線時間：最快7/27（二）
③ 每日施打人數：下午16時～20時施打人數500人為限

￭麻豆，總爺藝文中心設置疫苗施打站
① 設置地點：中山堂
② 預計上線時間：最快7/24之後
③ 每日施打人數：規劃全天施打人數500人為限

￭佳里，蕭壠文化園區設置疫苗施打站
① 設置地點：A3展館
② 預計上線時間：最快7/24之後
③ 每日施打人數：規劃全天施打人數500人為限

「VORNADO沃拿多7吋循環扇」

 

ET快訊
快訊／連開6次房　台中家教男匡列人數增至64人！採檢結果曝
快訊／高雄旗津海水浴場「驚見女浮屍」！
走過54個年頭　新宿西口地標「小田急百貨店」宣布結束營業日！
年輕人打AZ！　他曝接種後「燒爆慘況」
電費暴增500%！室友收到「1萬2帳單」臉綠了　鄉民揭關鍵原
被拋棄在4900M高山！　黑拉拉見「救命稻草」秒飛奔趴窗求救
沈春華預約這款疫苗！兒一聽喊恭喜　「中肯分析」網推爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉縣力拚6成防護力籲多預約　18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

南投國小教職員等到疫苗了　3769人20日起分三地開打

嘉義布袋魚市喜迎微解封！降載最大留容600人　攤商遊客都笑了

社區地下室飄異味改善了　桃園推動污水下水道用戶接管工程奏效

台南市持續增加特色施打站　黃金海岸船屋提供台南首場夜間施打

桃園教師疫苗接種專案　7／22、24兩天4處接種站施打

台南18歲以上個年齡層疫苗喜好比　莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

雲林登山步道遊客略增　微解封未見報復性人潮

全國疫苗人口涵蓋率20.4％台南19.1％　黃偉哲親自解謎

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

嘉縣力拚6成防護力籲多預約　18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

南投國小教職員等到疫苗了　3769人20日起分三地開打

嘉義布袋魚市喜迎微解封！降載最大留容600人　攤商遊客都笑了

社區地下室飄異味改善了　桃園推動污水下水道用戶接管工程奏效

台南市持續增加特色施打站　黃金海岸船屋提供台南首場夜間施打

桃園教師疫苗接種專案　7／22、24兩天4處接種站施打

台南18歲以上個年齡層疫苗喜好比　莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

雲林登山步道遊客略增　微解封未見報復性人潮

全國疫苗人口涵蓋率20.4％台南19.1％　黃偉哲親自解謎

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

嘉縣力拚6成防護力籲多預約　18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

南投國小教職員等到疫苗了　3769人20日起分三地開打

嘉義布袋魚市喜迎微解封！降載最大留容600人　攤商遊客都笑了

快訊／10天連開6次房　台中家教男匡列人數增至64人…採檢結果曝

租客一家「長期霸占房子」60多年！　屋主死前都沒住過

快訊／高雄旗津海水浴場驚見女浮屍！26歲女無外傷死因待查

不想曬太陽！灰兔秒躲「移動式遮陽傘」　主子回眸：拍攝者不救？

超ㄎㄧㄤ二哈「倒立尿尿」！　鏟屎官無奈笑：我的狗壞掉了

停車場狂湧「大量詭異黑水」　網笑喊發了！內行揭崩潰真相

便當裡有詭異白毛！她氣到準備投訴　見無辜眼神秒煞車：難道？

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

高雄最大夜市微解封！5hrs來客數曝

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

台南南區灣裡夜市「微」開張

台中三越確診男　2處新足跡曝光

桃園教師疫苗接種專案　7/22、24兩天施打

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

嘉義朴子夜市微解封　全面外帶禁試吃內用

雲林快打站開放600名　登記急速秒殺

迎戰微解封第一個周末　陽明山國家公園管制攻略曝

不讓香菜皮蛋專美　台主廚推「雞佛披薩」

嘉市開放蘭潭後山、檜意森活村

台南施行休閒農場微解封

台南莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

更多熱門

相關新聞

台南莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

台南莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

台南市衛生局長許以霖指出，根據台南預約施打的一個數字來看，65歲以上只願意打莫德納、跟願意打莫德納或AZ的比例是2:1，50歲大概是1.5:1，到了49歲以下大概是1:1了，所以看起來長者還是比較喜歡打莫德納。

台南市疫苗涵蓋率19.1％

台南市疫苗涵蓋率19.1％

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

台南施行休閒農場微解封

台南施行休閒農場微解封

黃偉哲前往新營施打站關心打疫苗

黃偉哲前往新營施打站關心打疫苗

關鍵字：

台南特色施打站黃金海岸船屋夜間施打

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗別喝咖啡或茶？醫：不影響

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面