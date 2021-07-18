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台南麻豆民宅廚房起火！消防車鳴笛衝救災　半路紅燈突擦撞

▲消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，在麻豆區市道173線道及南49-2線道交叉路口安業加油站旁，與自小客貨車發生擦撞，幸無人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，在麻豆區市道173線道及南49-2線道交叉路口安業加油站旁，與自小客貨車發生擦撞，幸無人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區18日晚上發生民宅火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，消防人員迅速馳抵火場，發現是廚房起火，住戶已自行脫困，消防人員迅速出水，在10分鐘內撲滅火勢，幸無人員傷亡，惟消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，與他人車輛發生擦撞，幸無大礙。

▲消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，在麻豆區市道173線道及南49-2線道交叉路口安業加油站旁，與自小客貨車發生擦撞，幸無人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市麻豆區18日晚上6時36分許據報發生民宅火警，台南市消防局出動下營分隊、佳里分隊、第二大隊、西港分隊、麻豆分隊等大批消防人車前往搶救，消防人員迅速馳抵火場，發現是廚房起火，住戶已自行脫困。消防人員迅速出水，在晚上6時50分撲滅火勢，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，在麻豆區市道173線道及南49-2線道交叉路口安業加油站旁，與自小客貨車發生擦撞，幸無人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，在麻豆區市道173線道及南49-2線道交叉路口安業加油站旁，與自小客貨車發生擦撞，幸無人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，在晚上6時40分，在麻豆區市道173線道及南49-2線道交叉路口安業加油站旁，開啟警示燈並鳴笛由173線北往南馳赴現場，行經該路口時號誌為紅燈，與南49-2線西轉北號誌為綠燈之37歲方姓男子駕自小客貨車發生擦撞，該自小客貨車頭撞擊消防勘驗車右後車身，無人受傷，詳細肇事原因尚待調查釐清。

▲消防局第二大隊1部消防勘驗車，在馳抵火場途中，在麻豆區市道173線道及南49-2線道交叉路口安業加油站旁，與自小客貨車發生擦撞，幸無人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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