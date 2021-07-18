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台南市國小教育人員20日起全面打疫苗　黃偉哲：國高中陸續核定中

▲台南市長黃偉哲18日宣布，台南市11143名國小教育人員將自7月20日至25日，進行施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲18日宣布，台南市11143名國小教育人員將自7月20日至25日，進行施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼幼兒教保及課照中心人員於7月12日完成疫苗施打後，台南市7月17日獲中央配發1.1萬劑國小教育人員疫苗，市長黃偉哲18日宣布，台南市11143名國小教育人員將自7月20日至25日，依學校所在行政區域及分配時段，分流至柳營奇美醫院、台南奇美醫院、部立台南醫院、成大醫院等4家指定大型專責醫院進行施打。

黃偉哲市長表示，目前國內疫情稍緩，三級警戒降級機率高，但防疫仍不能鬆懈，因應學校暑期活動、8月開學準備及9月開學後的校務運作需求，學校教育人員須儘早完成疫苗施打，最好能在開學前兩周完成。

黃偉哲指出，上一波施打對象是幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工，這週則是安排國小教育人員的疫苗施打，接下來國高中也會陸續核定，他強調，市府會以最快速度安排並完成施打。

▲台南市長黃偉哲18日宣布，台南市11143名國小教育人員將自7月20日至25日，進行施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，教育局配合中央疫苗施打期程規劃，9日就完成全市中小學教育人員施打造冊並送國教署審核。為達成讓全數教師開學前完成疫苗施打的目標，教育局在接獲中央核定國小施打名冊和疫苗訊息後，立即商請衛生局提供專案施打地點，並進行分區、分點、分時段的分流施打規劃。

教育局表示，各校疫苗施打人員係由各校提報並經中央檢核通過後建立的名冊，本次施打對象為公私立國小第一階段人員10143人、幼教人員631人，及教育部核定之專案人員，包括外僑學校13人、特教學校250人、實驗教育機構和團體106人，總計11143名。為避免施打人潮群聚或非列冊人員誤闖，將請各校要將教育局公告的「指定醫院」與「施打時段」轉知所屬人員知悉，並先下載填妥「接種意願書」按時前往指定醫院施打。

▲台南市長黃偉哲18日宣布，台南市11143名國小教育人員將自7月20日至25日，進行施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次疫苗施打對象係依造冊核定施打名單，尚未列入者將由中央排入第二階段造冊，或可利用「疫苗預約系統」先登記個人施打意願。教育局也提醒各校施打人員，除依公告的「施打時段」及「注意事項」，至指定「專責醫院」施打疫苗外，記得要攜帶「健保卡」、「身分證」及「接種意願書」，以節省時間。相關施打細節也會於19日公告在台南市教育局資訊中心網頁提供查詢。

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