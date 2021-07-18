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嘉義布袋魚市喜迎微解封！降載最大留容600人　攤商遊客都笑了

▲布袋觀光魚市微解封防疫情形。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋觀光魚市微解封防疫情形。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情全台三級警戒延長至7月26日，本土疫情有持續趨緩跡象，中央疫情指揮中心公布13日起適度鬆綁部分措施。為兼顧防疫與民生，三級警戒期間公告關閉的布袋觀光魚市，在嘉義縣政府與嘉義區漁會研訂微解封防疫規範，並通過縣府審查之後，7月13日起恢復營業，18日是第一個假日，遊客塞爆，但民眾和攤商都能遵守防疫規定，入口實聯制、量測體溫、保持社交距離，周邊商店也湧現人潮，商機再現，警方加派人力維持交通順暢，是三級警戒以來難得的熱絡景象。

▲布袋觀光魚市微解封防疫情形。（圖／嘉義縣政府提供）

這個週末是微解封的第一個假日，縣長翁章梁18日下午前往布袋觀光魚市視察漁會、攤商及消費民眾落實防疫措施情形。翁章梁強調，兼顧防疫安全與民生經濟，才能守護國人的健康，逐步恢復社會秩序。

翁章梁表示，嘉義縣已連續32天本土零確診，感謝鄉親配合及協助防疫工作，也要感謝包括布袋觀光魚市等停業的攤商及各行各業，防疫優先，配合停業，換來國家及社區的安全，雖然疫情稍有緩和，但還不能鬆懈，觀光魚市微解封營業後，攤商及消費民眾都要嚴守防疫規範。

▲布袋觀光魚市微解封防疫情形。（圖／嘉義縣政府提供）

布袋觀光魚市防疫措施，包括魚市設置單一出入口、增派人力管制，民眾入場時實施實聯制、量測體溫、全程佩戴口罩及手部消毒，並進行人流降載及管制， 最大容留量600人，為滿載人數的五分之一，維持社交距離，全面外帶，禁止試吃、內用，攤商也必須佩戴口罩、面罩或眼罩、手套，視需要穿著防水圍裙，工作人員造冊每天做好健康監測及維護環境清潔與消毒。

▲布袋觀光魚市微解封防疫情形。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處指出，魚市恢復營業後，必須落實遵守防疫指引及規範，將防疫作為做到盡善盡美，同時避免人潮聚集風險，縣府將不定期派員稽查，如有不配合或嚴重缺失，將依規定處分或停業。

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