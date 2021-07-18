碼表計時催醫護惹議！高雄衛生局斥「子虛烏有」：節省時間科學化

▲醫護人員爆料，高雄市為增加接種速度，竟拿碼表計時徒增壓力。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市積極拚疫苗覆蓋率，有醫護爆料，高雄市為增加疫苗接種速度，工作人員竟拿著碼表在旁邊計算，要求醫師在一定時間內完成衛教。對此，衛生局表示：「這是很大的誤會」，因為施打年齡層下降，為了節省時間才必須有科學測量工具，讓醫護效率更加提升。

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，在目前作業，團體衛教之前就有先宣達，只是在場地限制或者是調整下，會有因地制宜的狀況。7月16號有敘明，包括衛生所和各醫院都有下達指令，即日起社區接種站取消個別衛教，改以團體衛教。

關於按碼錶爭議，潘炤穎也特別澄清，「絕對不是催促現場工作人員進行衛教，這是很大的誤會」。潘炤穎表示，因為現在施打年齡層逐漸下降，宇美町式的打法太慢，根據目前行政院預約系統建置上，要在每個小時內填入容量預估，所以會依據現場狀況和醫護人員建議去調整現場的打法。

潘炤穎指出，現在大部分是調整成跑站式的打法，這樣的規劃必須要有規劃依據，包括各個場站、各個節點要有科學的量測工具。

「計時是其中的一個」潘炤穎說，流程的簡化或是意願書用網站下載節省時間，整體的規劃是為了讓整個流程更加順利，讓醫護的效率更加的提升，也讓醫護更加的輕鬆，絕對不是如台灣醫事行動聯盟所聲稱，不友善的計時催促方式，這是子虛烏有。

▲台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱表示，接獲醫護人員的爆料，17日支援五甲國小接種站時，擔任現場指揮工作小組的衛生局，竟拿著碼表在旁邊計算醫師的衛教時間，若衛教講太久還會被檢討。

吳欣岱表示，目前看到高雄、屏東都有拿碼表的動作，據衛生局說法，應該是為了計算1個人要花多久，以改善之後的動線，「但衛生局素來態度差，讓人感受很不好，會讓醫護人員壓力很大。」

吳欣岱說，目前醫療人員沒有申訴窗口，加上衛生局人員長期態度差，傳出很多怨聲。舉例，屏東沒有醫學中心，所以高雄醫學中心會承接高屏兩地施打業務，有聽到部分醫護抱怨，寧願開車1個多小時到屏東支援，也不願留在高雄支援；此外也是因為高雄業務較累，產生不必要的人力浪費。

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