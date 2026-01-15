許下母親夢！單身女罹癌冷凍卵巢　保住未來自然受孕希望

▲高雄長庚去年12月完成首例卵巢組織冷凍保存案例。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄長庚近日完成首例「卵巢組織冷凍保存」手術，替一名接受乳癌治療的37歲陳姓女子保留未來生育可能性，為癌友生育保存立下新里程碑。陳女表示，雖暫無生育計畫，但她重視的是賀爾蒙運作正常，待未來標靶治療結束後，會考慮將卵巢組織植回體內。

國內生育保存方案比一比



▲國內生育保存方案。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的高雄長庚婦產部生殖醫學科主任蘇鈺婷表示，國內生育保存方案目前有胚胎冷凍、卵子冷凍以及卵巢組織冷凍，前2者均需要透過打針刺激、等待2至3週；卵巢組織冷凍則需執行微創手術取出組織，未來植回體內須進行第2次手術，但3種方式各有其優缺點，有伴侶或單身者都能視情況靈活選擇。

▲高雄長庚婦產部生殖醫學科主任蘇鈺婷。（圖／記者許宥孺攝）



半天手術保生機 銜接抗癌黃金期



蘇鈺婷指出，卵巢組織冷凍僅需半天就可以完成手術，對於患者來說是很小的傷口，相對於傳統凍卵、凍胚胎來說，病人可以很快完成生育保存，術後第6天可順利銜接癌症治療，未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植，以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至達成自然受孕。

單身抗癌停經超焦慮 盼恢復正常生理機能



▲乳癌患者陳小姐認為冷凍卵巢組織，未來還能維持賀爾蒙正常運作。（圖／記者許宥孺攝）



37歲陳小姐表示，去年10月在洗澡時，偶然發現明顯腫塊，就醫檢出乳癌一期，病程發展很快，11月開完刀取出1.6公分的腫瘤後，轉移至淋巴，她一直保持樂觀心情面對，也一個人開刀、打鏢靶藥物，當時因害怕接受乳癌治療可能損害卵巢功能，在醫師評估建議下，於癌症治療前完成卵巢皮質組織取出與冷凍保存。

陳小姐坦言，凍卵費用高昂且每年需繳管理費，更難的是目前單身，若未來要生子還需配合男方取精做試管，再將胚胎植回子宮腔內，不僅取精要多一筆費用，若未來先生不同意取精，等於白忙一場。再加上自己的年紀不大不小，通常卵子只建議凍到45歲，「如果我45歲還嫁不出去怎麼辦？」

除了生育考量，陳小姐也因治療副作用導致「提早進入更年期」感到極度不適。她形容，即使天氣涼冷，也會無故狂流汗，這種賀爾蒙失調的身體變化讓她決定接受醫師建議，切除部分未成熟的卵巢組織進行冷凍，盼未來植回體內能恢復正常的生理機能。

技術成熟 九成患者恢復卵巢賀爾蒙功能



▲高雄長庚院長、婦產部教授藍國忠（左）。（圖／記者許宥孺攝）



高雄長庚院長藍國忠強調，本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。高雄長庚持續整合血液腫瘤科、兒童血液腫瘤科、生殖醫學科及研究單位資源，提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務。

依據台灣生殖醫學會於2021年發布的最新立場聲明，卵巢組織冷凍保存已獲美國生殖醫學會、歐洲及亞洲多個國際專業組織認定為成熟且可靠的生育保存方式，不再屬於實驗性技術。國際統計顯示，全球已有超過萬名女性接受「卵巢組織冷凍保存」，逾300例完成卵巢組織回植，約95%可於4至9個月內恢復卵巢荷爾蒙功能，並已誕生至少200位健康嬰兒。