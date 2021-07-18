衝疫苗接種速度「拿碼表計算催時間」　美女醫：很傷醫護感情

▲有醫護表示，高雄為了增加接種速度，拿碼表在旁計時，感到壓力很大。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市積極拚疫苗覆蓋率，市長陳其邁更表示「一定會卯起來打」。美女醫師吳欣岱則爆料，高雄市為增加疫苗接種速度，工作人員竟拿著碼表在旁邊計算，要求醫師在一定時間內完成衛教，雖然應是改善之後的動線，但她認為，衛生局這些動作若失了分寸，其實很傷醫護人員的感情，有些醫護寧願到屏東支援，也不願在高雄服務。

「卯起來打的時候請注意禮貌好ㄇ？」吳欣岱表示，接獲醫護人員的爆料，17日支援五甲國小接種站時，擔任現場指揮工作小組的衛生局，竟拿著碼表在旁邊計算醫師的衛教時間，若衛教講太久還會被檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全國醫事醫療產業工會理事長吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

吳欣岱表示，目前看到高雄、屏東都有拿碼表的動作，據衛生局說法，應該是為了計算1個人要花多久，以改善之後的動線，「但衛生局素來態度差，讓人感受很不好，會讓醫護人員壓力很大。」

也有醫護人員指，工作人員不願參考醫療人員對動線的建議，為迎合民眾的舒適度，接種站早上8點開始施打，7點就叫醫護人員全副武裝，穿著悶不透氣的隔離衣等民眾來施打，延長很多工作時間，「請問醫療人員是王品集團的服務人員，民眾一秒都不能等嗎？打完還要鞠躬哈腰？」

▲醫護人員不滿表示，為迎合民眾施打舒適度，早早就要醫護人員穿悶熱防護衣。（示意圖／記者吳世龍攝）

吳欣岱建議，高雄採宇美町式打法雖然快，但醫護人員都有自己的工作，一對一衛教完，隔天門診都發不出聲音，也非常消耗醫療人員的體力；目前看來，其他縣市採團體衛教成效不錯，建議高雄能換趕快換。

吳欣岱表示，目前醫療人員沒有申訴窗口，加上衛生局人員長期態度差，傳出很多怨聲。舉例，屏東沒有醫學中心，所以高雄醫學中心會承接高屏兩地施打業務，有聽到部分醫護抱怨，寧願開車1個多小時到屏東支援，也不願留在高雄支援；此外也是因為高雄業務較累，產生不必要的人力浪費。

▲有醫護人員寧願開車1小時到屏東支援，也不願留在高雄。（圖／高雄市政府提供）

女孩想要的都在這

【更多新聞】

我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死 妻悲曝老少配感情史

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻擔心籌不出解剖費 衛生局說話了

男女Gogoro雙載追撞單車女！她臉擦傷滲血破相 現場滿地狼藉

高雄65歲工人打莫德納猝死！ 送醫前太太一直流淚急問：會好嗎？

快訊／高雄65歲男「打完疫苗10hrs後猝死」！衛生局回應了

高雄教師苦等疫苗！教產公會批：真心換絕情 教育局回應了