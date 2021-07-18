陳政聞牡丹灣villa度假涉群聚　陳其邁盼屏縣府查明真相：嚴懲不貸

▲牡丹灣villa餐廳遭爆微解封首日違規群聚用餐，其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞 。（圖／民眾提供，以下同）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒；更有人踢爆其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。對此，高雄市長陳其邁表示，在防疫期間若違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員，應嚴懲不貸。

屏東縣政府1999專線於14日接獲檢舉，指屏東縣頂級牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」微解封當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒情事，違反防疫規定，讓民眾很恐慌。

▲屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（圖／翻攝陳政聞臉書）

據投訴者指出，這群政商旅程，該群人共有13名大人、4名孩童共訂了5間房，其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。而陳政聞也向行政院報告，當天是與家人前去住宿，並未參與餐會，也未違反防疫規定。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

高雄市長陳其邁18日主持防疫記者會時也表態：「事發地點在屏東縣，事實認定由屏東縣政府釐清調查，也希望屏東縣政府盡速調查事實真相，是否有違法傳染病防治法，在防疫期間若違反傳染病防治法，假如涉及到政府官員，應嚴懲不貸。」

陳政聞則是透過電話回應媒體：「我帶著老婆女兒到牡丹villa住宿沒有錯，因為是微解封第一天，但是我要澄清一下，所謂餐廳的群聚，我不是主辦人也不是群聚的場所用餐，並沒有違反相關防疫規定。」

女孩想要的都在這

【更多新聞】

衝疫苗接種速度「拿碼表計算催時間」 美女醫：很傷醫護感情

苦等2個月 陳其邁火速允諾打疫苗！高雄數十名憨兒員工30日復工

我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死 妻悲曝老少配感情史

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻擔心籌不出解剖費 衛生局說話了

男女Gogoro雙載追撞單車女！她臉擦傷滲血破相 現場滿地狼藉

高雄65歲工人打莫德納猝死！ 送醫前太太一直流淚急問：會好嗎？