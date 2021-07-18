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苦等2個月　陳其邁火速允諾打疫苗！高雄數十名憨兒員工30日復工

▲▼小作所憨兒陸續完成疫苗接種，預計30日復工。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲小作所憨兒陸續完成疫苗接種，預計30日復工。（圖／喜憨兒基金會提供）

記者許宥孺／高雄報導

喜憨兒基金日會日前指控，屬於五類施打對象的高雄憨兒，已造冊2個月仍未輪到施打，經向市府請託後，喜憨兒綠野小作所的10位憨兒已率先開打，其他工作站的憨兒也陸續施打完畢。有憨兒興奮表示，打完疫苗有保護力，7月30日就可以回到機構服務了！

喜憨兒基金會指出，根據COVID-19防疫管理指引規定，日照機構及據點恢復服務原則為工作人員施打率需達8成，服務對象也必須在第一劑打完14天後才能進入機構，未打疫苗者要提三天前快篩陰性證明，機構才可提供服務。

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喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，家長不斷的請託，希望趕快打疫苗讓孩子回去各據點，就在14日我們把這些家長的心聲傳給陳其邁市長後，市府很快做了安排。

▲▼小作所憨兒陸續完成疫苗接種，預計30日復工。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲▼醫護人員到據點內為服務對象施打疫苗。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲▼小作所憨兒陸續完成疫苗接種，預計30日復工。（圖／喜憨兒基金會提供）

羅淑霞指出，社會局考量身障朋友面對陌生環境及人員較容易緊張躁動、害怕打針，特別跟衛生局協調，安排醫護人員直接到據點內為服務對象施打疫苗，在熟悉的環境更能舒緩身障者的緊張心情，也讓家長終於放下心中大石。

有憨兒表示興奮，7月16日打完，7月30日 就可以來機構了！也有家長說：「停止服務這兩個半月，女兒退步很多，她衛生習慣不太好，都是需要去督促的，在機構都有固定的督促方式，可是在家裡的話，她是不聽我們這一套的。」

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