開箱生啤、香菜口味零食！在台比利時人「給1口味」滿分：超愛

記者鄺郁庭／綜合報導

最近獵奇零食連發，像是皮蛋、香菜口味的三角脆片，還有生啤酒口味的洋芋片等等。話題點心吸引在台比利時人開箱嚐鮮，他試了榴槤、生啤口味的洋芋片，以及香菜口味的三角脆片，給其中一項10分滿分，讓眾人驚呼意外，引發討論。

在台比利時人「Antoine 杰安」在Threads貼出打卡照，分享自己嘗試多款「刺激」口味零食的心得，首先是榴槤口味的洋芋片，「超噁心，光是那個味道就夠讓人受不了」；再來是生啤口味的洋芋片，「很難吃，雖然的確有啤酒味，但為什麼要這麼甜？啤酒什麼時候變成甜點了？」最後是香菜口味的三角脆片，「我超愛香菜，10/10 滿分！」

貼文吸引超過4.2萬人按愛心，有網友忍不住笑呼，「『這口味好怪，再吃一口。』直到吃完整包」、「好直白」、「決定去買來吃看看。」

廠商現身打趣「沒冰過再吃？」

許多人則是瘋狂熱論生啤口味，「要切100塊的豆乾，一起吃」、「有種莫名苦味，整包吃的很痛苦」、「我一邊喝啤酒一邊吃 好吃。」有趣的是，貼文還引來洋芋片廠商的小編打趣留言，「你是不是沒有冰過再吃？」還有超市小編現身，「我們正準備要賣，別搞。」

不過，喜歡怪口味零食的人其實不少，「（生啤酒口味）好吃，吃起來涼涼的、有酸酸的尾韻，帶啤酒花的香氣，很像涼麵」、「說實話，剛開來吃還不難吃，打開包裝真的有生啤酒的味道飄出，比起榴槤口味我倒比較喜歡生啤酒的」、「榴槤我喜歡欸」、「榴蓮的很香！明明就很好吃」、「香菜好吃」、「香菜讚死！」

