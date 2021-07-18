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嘉義民雄之森景觀橋將成新地標　串聯藝術表演中心及森林公園

▲嘉義民雄之森景觀橋，將成為民雄未來發展重要景觀。（圖／嘉義縣政府翻攝）

▲嘉義民雄之森景觀橋，將成為民雄未來發展重要景觀。（圖／嘉義縣政府翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄之森景觀橋橫跨台一線串聯藝文表演中心及森林公園，嶄新設計將成為民雄當地新地標，嘉義縣長翁章梁在立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒陪同下進行視察，力求該建物進度需在防疫優先原則下如質完工。

▲嘉義民雄之森景觀橋，將成為民雄未來發展重要景觀。（圖／嘉義縣政府翻攝）

嘉義民雄之森景觀跨橋位於嘉義縣民雄鄉，橫跨串連嘉義市與民雄鄉的主要幹道台一線，為進入嘉義地區的主要交通動線入口；希望能透過景觀跨橋與周邊森林公園的整體規劃，串聯表演藝術中心、森林公園、未來民雄行政區及航太中心，使景觀跨橋能夠成為結合藝術、休閒、行政、科技的在地樂活路徑。

景觀橋橋長總長約225公尺，淨高約5至5.4公尺，最大跨距約34公尺，是一座景觀曲線造型鋼結構橋，橋頂設置以平埔族菱格紋圖騰意象遮陰棚架及花檯綠美化，兼具人行道、自行車道功能，串聯台一線兩側生態綠網，於森林公園側規劃設置景觀平台，提供民眾橋上休憩空間，並可眺望整座橋體、造型避雷針及台一線道路景觀。

▲嘉義民雄之森景觀橋，將成為民雄未來發展重要景觀。（圖／嘉義縣政府翻攝）

翁章梁說，民雄之森景觀橋從台一線進入便能看見，坐落在嘉義縣表演藝術中心旁邊，未來將成為連結表藝中心與新民雄鄉公所的市政中心，目前進度已完成88%很就能完工。

「民雄之森未來將成為進入民雄的重要景觀橋！」翁章梁說，民雄之森景觀橋的造型也廣受民雄鄉親讚譽，同時也是一座具有連接功能性的橋，更能讓提供民眾散步休憩，不論在夜間照明或白天都非常好看，民雄之森將成為民雄未來發展的重要景觀！

▲嘉義民雄之森景觀橋，將成為民雄未來發展重要景觀。（圖／嘉義縣政府翻攝）

此外，橋體環繞貓掌地景植栽，提供360度景觀視野，透過綠地及石砌牆面緩降與森林公園相連接，使橋體與景觀地景相互融合；建設處表示，工程雖受疫情及雨情影響稍有延遲，仍督促施工廠商全力趕工，期能於110年8月底前完竣。

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