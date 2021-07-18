雲林登山步道遊客略增　微解封未見報復性人潮

▲健行遊客帶母親到山上走走，遊客表示，人並沒有想像中的多，感覺很棒，母親也很高興。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

微解封後首逢週末，各地紛現人潮，雲林縣登山步道雖有民眾登山運動，但人流平順，尚未見報復性出遊情況，登山遊客說，這2天登山人潮約只有三級警戒前2至3成，絕大多數遊客都是有遵守戴口罩等防疫規範，算相當自律。

7月13日微解封起，部分登山步道有條件開放，雲林縣古坑鄉華山、華南、古坑等步道，及林內鄉龍過脈步道都有條件開放，附近居民指出，昨天與今天登山遊客開始漸增，但並未出現「報復性」人潮。健行遊客許清雄說，母親已將近2個月沒有出門，今天清晨天氣不錯，帶著母親到山上走走，人並沒有想像中的多，感覺很棒，母親也很高興。

▲雲林縣長張麗善今日上午在文化觀光處長陳璧君陪同下，前往古坑多條步道了解解封人流與防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

雲林縣長張麗善今日上午與城鄉發展處長林長造、文化觀光處長陳璧君等一級主管，前往古坑鄉華山多條步道巡查、了解微解封人流與防疫措施，張麗善提醒遊客登山健行也要做好防疫工作，讓國內疫情持續降溫，持續朝恢復正常生活方向前進。

林內鄉長張維崢指出，公所已派員整理步道，這2天登山遊客有增加，他呼籲遊客務必戴好口罩，途中休息時不要群聚，做好防疫以利逐步放寬限制，另這幾天午後大雨頻繁，登山時要小心落石、枯木掉落，同時要攜帶雨具。

►Her今天推出「VORNADO沃拿多7吋循環扇」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林快打站日打2000僅1400預約 現場開放600名登記急速秒殺

►作客神尊三級警戒關禁閉2個月 北港武德宮微解封千人祈福求財

►雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多 攤商笑度週末

►獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！慘照令人驚 耳後長出「花生米」

►獨／可惡女賊專偷胖老爹捐款箱 「兩段式」下手炸雞留給店員

