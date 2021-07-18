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「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　女丟截圖風向大逆轉

▲▼保時捷男暈船。（圖／翻攝批踢踢）

▲女方友人代PO保時捷男暈船訊息。（圖／翻攝批踢踢，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

批踢踢近期一位開保時捷的小開在「歐兔板(O2)」認識了一位女孩，他認為對方「是跟自己滿契合的女孩子」，但沒想到見一次面後卻被打槍，讓他直接發文說對方「很愛喝酒內心腐敗」。結果引發熱議後釣出女方友人，代為PO出保時捷男的暈船訊息，整個局勢大逆轉。

保時捷男在批踢踢男女板男女板（Boy-Girl）發文〈在歐兔徵友遇到的情況〉，表示他在歐兔版（Alltogether）徵文認識一位女孩，認識3天後覺得不錯見面，深深認為對方跟自己很契合。見面後他不僅跟對方吃了990元便當、10個串燒880元，甚至還陪女孩去家樂福買女孩「煮東西的食材」，最後還幫對方付了一部分食材費，並協助把食材搬進女方家中，最後因「擔心車子臨停在外面會有被破壞刮傷等問題」，就先行離開了。

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▲▼保時捷男暈船。（圖／翻攝批踢踢）

▲女方友人代po反擊保時捷男。

沒想到隔天保時捷男卻被女子打槍，女子以「我們情感不適合」直接封鎖他，讓保時捷男摸不著頭緒，發文說「遇到出招蠻厲害的高手」。他的發文引起許多人討論，最後釣出女方友人發文反擊。

女方友人代PO回應表示，「我只想跟原po說，我就是不喜歡你一天到晚不自覺炫富式，並且以自我為中心的態度」同時發文中把保時捷男的暈船訊息貼出來，只見保時捷男「直接把我的聊天室當作失眠記錄本，一醒來幾十個留言，IG臉書限動貼文，一個一個看一個一個回，試問誰能接受？」

▲▼保時捷男暈船。（圖／翻攝批踢踢）

至於晚餐費用，女方說你跟我說我完全可以匯；家樂福部分食材費，女方則說「我在前面結自己的食材費幾千元，你在後面結自己的，把我的水、煮飯用陳年紹興酒撥過去說要一起結，想想沒多少我並沒有堅持，原來我錯了。」、「睡醒看到這樣我還不封鎖？」

 
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