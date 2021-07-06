熊貓、UberEats如何選？鄉民竟「一致不推它」：你時間不值錢再用

▲UberEats、熊貓怎麼選？網友竟一面倒不推薦它。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導



全國三級警戒期間為避免外出，不少民眾會選擇使用外送平台訂餐。對此，就有網友在批踢踢上詢問，Foodpanda和Uber Eats兩大外送平台都有推出會員優惠，而對於自己一周會叫3到5次外送的頻率下，該如何選擇？貼文一出，立刻引起許多網友熱議。

有網友近日在批踢踢lifeismoney板以「Ubereat 跟 Foodpanda的會員優惠比較?」為題發文指出，由於自己一周都會叫個3到5次外送，而平常叫的餐廳兩個平台都有合作，所以「想要集中綁一家會員來省運費。」

該網友表示，「目前UberEat的是120元/月，每筆滿199才有免外送費，而Foodpanda的是49/月（備註：7月1日起調漲為99元/月），滿179就有免外送，這樣表面看起來熊貓真的便宜很多，加上我都是叫一份，沒滿199的機率高一些，「想請教一下，UberEats月費比較高，會相對有什麼優勢嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲UberEats、熊貓怎麼選？網友引論戰。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出後，引來網友「幾乎一面倒」表示，「Uber Eats平均等30～40分鐘，熊貓等過一個小時」、「熊貓訂閱制7月調漲變99了！」、「我自己覺得UBER的優勢是相同店家、相同時間UBER叫得到，但熊貓常常是關閉的」、「覺得Uber的配合店家好像比較多」、「外送員素質UBER可能好一點」、「Ubereats優惠較少，但Foodpanda客服更糟糕」、「Uber速度快很多，熊貓超慢」、「你的時間如果不值錢再用熊貓」。

也有許多網友認為選擇熊貓是勝在價格優勢，「個人用起來foodpanda就是平價，但外送遲到五單裡會有兩單，而且客服只會一直跳針，讓人很不爽，而ubereats比較少叫，但都滿快速的。」、「雖然熊貓比較平價，但有機率等很久。」

▼UberEats、熊貓怎麼選？網友引論戰。（圖／翻攝自批踢踢）