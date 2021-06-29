　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她曝每到「這時間點」就喘不過氣：該就醫嗎？　眾網友嘆：我也是

▲有網友發文指出，每到周日下午就喘不過氣，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢,免費圖庫）

▲有網友發文指出，每到周日下午就喘不過氣，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢,免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

對許多上班族來說，周末假期是放鬆一整個禮拜疲勞的調劑時光。然而，有一名女網友卻發文指出，自己每到星期日下午，心情就會變得沉重，「心臟就像被大石頭壓著。」貼文一出後，立刻引起許多網友共鳴，直呼「非常有同感」、「就算WFH也一樣，超莫名！」

「請問有人跟我一樣，有這種感覺嗎？」有一名女網友近日在批踢踢WomenTalk板以「每到星期日下午，心情變得沉重」為題指出，自己每到星期日的下午，心臟像似有塊大石頭壓著，快喘不過氣，只要想到禮拜一要上班，就會出現這個感覺。

原PO還表示，這種感覺從國小就開始出現，禮拜天只要一到下午症狀就來了，當晚餐時間，電視機傳來，「風雨千年路，江山萬里情」的歌曲，心臟又被壓得更重了，幾乎要崩潰。最後，她也困惑發問，請問有人也會有這種感覺嗎？這樣算不算有憂鬱症，我該看醫生嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友發文透露，每到周日下午就喘不過氣，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲網友狂喊+1。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文一出後，引起許多網友共鳴，「非常有同感」、「就算WFH也一樣，超莫名」、「你不孤單QQ」、「每個星期日都會失眠」、「有濃烈的blue感」、「這個症狀，在我換工作之後就解除了」、「我也會，我是盡量提醒自己深呼吸」、「我以為是我自己發的文」、「這種感覺真的很差，我懷疑自己有憂鬱症狀」。

也有網友向原PO留言打氣，「我懂你的感受，前陣子工作壓力大，星期天從傍晚天空開始昏暗就會很憂鬱，去面對工作，逃避不能解決問題，當然如果真的做不來，換工作吧，但最重要的還是要讓自己成長。」

ET快訊
台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治
板橋百貨公司傳櫃姐家人確診　下午6點提前閉館消毒
男狂吃荔枝眼前突一片白　差點失明！檢查發現這原因
採購BNT！陳時中曝慈濟「排台積電、永齡後面」原因
拆開插座「遇噗嚨共師傅」他哭了　萬人曝1無敵功能：賺到
果農與乘客「醫院不同空間」染Delta　網揭恐怖2小時
Melody回美國揭疫情現況！　點出台灣人打疫苗盲點
民俗傳播鏈12人確診！她與打坐阿公共餐、跟里長妻是道友

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三級警戒到7／12　國5連2周日再暫停實施北上高乘載管制

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？

板橋大遠百傳櫃姐家人確診　今下午6點提前閉館消毒

採購BNT！陳時中：了解慈濟很急　「排台積電永齡後面」原因曝

金門明啟動專機疏運！陳玉珍「邀民航局長開會」：7月增2來回航班

台南安南家庭群聚追出傳染源　衛生局：大家不要自己推測

往返金門機票一位難求…民眾哀號！縣府宣布：明起啟動緊急專機疏運

跟進台北微解封夜市？　台中市政府：目前沒有

居家防疫吃不停？營養師激推：「12款低卡點心」拯救失控體重

民俗傳播鏈12人確診！她與里長妻接觸、打坐阿公共餐　300人採檢

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

三級警戒到7／12　國5連2周日再暫停實施北上高乘載管制

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？

板橋大遠百傳櫃姐家人確診　今下午6點提前閉館消毒

採購BNT！陳時中：了解慈濟很急　「排台積電永齡後面」原因曝

金門明啟動專機疏運！陳玉珍「邀民航局長開會」：7月增2來回航班

台南安南家庭群聚追出傳染源　衛生局：大家不要自己推測

往返金門機票一位難求…民眾哀號！縣府宣布：明起啟動緊急專機疏運

跟進台北微解封夜市？　台中市政府：目前沒有

居家防疫吃不停？營養師激推：「12款低卡點心」拯救失控體重

民俗傳播鏈12人確診！她與里長妻接觸、打坐阿公共餐　300人採檢

巴黎男裝周／Paul Smith聯名Porter尼龍包超燒！　TB灰潮運動裝曝光

房間有「哭字窗」！恐招爛桃花、小三　專家曝2解決方法

寧夏夜市29日「微解封」率先復業　採單邊攤商營業、得來速外帶型態

印尼遭Delta猛攻「已處災難邊緣」　僅4%人完整接種難達群體免疫

「台北26年大樓vs.新北3年屋」選哪個？仲介建議：要考慮後續脫手

李光洙退出《RM》下一步？回歸本業「接戲劇男主角」　公司討論中

五星級也挺不住！「台東最美渡假村」7月起休館

慘被蜂螫！3小時「驚人變化」影片爆紅　吸千萬人關注他嘴唇

2種人「最適合吹定頻冷氣」　內行神曝1物：省電又省錢

三級警戒到7／12　國5連2周日再暫停實施北上高乘載管制

生活熱門新聞

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

口罩妹「露肩接種」引暴動！「正面照」曝光

國衛院50億新闢6條生產線　萬坪疫苗基地拚年底動工

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

今增54例本土「新北22例最多」　各縣市分佈曝光！

7/12降級有望？　陳時中鬆口：解封指引準備中

更多熱門

相關新聞

台灣防疫排名慘跌「第44名」！網點名「前2國」

台灣防疫排名慘跌「第44名」！網點名「前2國」

全球指標性商業媒體《彭博社》從去年起，針對全球53個國家，製作「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），每月底更新排名結果。昨（28）日公布最新排名，台灣竟雪崩式跌至44名。就有網友指出台灣不但排名雪崩，且在排名中僅優於祕魯、孟加拉、巴基斯坦等9國，引發鄉民們熱議。

名下3間房！他問「台積電400買進」該賣？

名下3間房！他問「台積電400買進」該賣？

想翻修「50年老透天」！內行曝最大業障

想翻修「50年老透天」！內行曝最大業障

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

口罩妹「露肩接種」引暴動！「正面照」曝光

口罩妹「露肩接種」引暴動！「正面照」曝光

關鍵字：

PTT憂鬱症憂鬱上班星期天周日批踢踢

讀者迴響

熱門新聞

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面