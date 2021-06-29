她曝每到「這時間點」就喘不過氣：該就醫嗎？　眾網友嘆：我也是

▲有網友發文指出，每到周日下午就喘不過氣，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢,免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導



對許多上班族來說，周末假期是放鬆一整個禮拜疲勞的調劑時光。然而，有一名女網友卻發文指出，自己每到星期日下午，心情就會變得沉重，「心臟就像被大石頭壓著。」貼文一出後，立刻引起許多網友共鳴，直呼「非常有同感」、「就算WFH也一樣，超莫名！」

「請問有人跟我一樣，有這種感覺嗎？」有一名女網友近日在批踢踢WomenTalk板以「每到星期日下午，心情變得沉重」為題指出，自己每到星期日的下午，心臟像似有塊大石頭壓著，快喘不過氣，只要想到禮拜一要上班，就會出現這個感覺。

原PO還表示，這種感覺從國小就開始出現，禮拜天只要一到下午症狀就來了，當晚餐時間，電視機傳來，「風雨千年路，江山萬里情」的歌曲，心臟又被壓得更重了，幾乎要崩潰。最後，她也困惑發問，請問有人也會有這種感覺嗎？這樣算不算有憂鬱症，我該看醫生嗎？

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▲網友狂喊+1。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文一出後，引起許多網友共鳴，「非常有同感」、「就算WFH也一樣，超莫名」、「你不孤單QQ」、「每個星期日都會失眠」、「有濃烈的blue感」、「這個症狀，在我換工作之後就解除了」、「我也會，我是盡量提醒自己深呼吸」、「我以為是我自己發的文」、「這種感覺真的很差，我懷疑自己有憂鬱症狀」。

也有網友向原PO留言打氣，「我懂你的感受，前陣子工作壓力大，星期天從傍晚天空開始昏暗就會很憂鬱，去面對工作，逃避不能解決問題，當然如果真的做不來，換工作吧，但最重要的還是要讓自己成長。」