林昶佐被嗆爆　他預言「多重劇本即將上演」！網推爆：預防性朝聖

記者邱晟軒／綜合報導

環南市場今（2日）爆41人確診，陳時中、台北市長柯文哲上午也親自前往現場掌握相關狀況。到場關心的立委林昶佐插話柯文哲，不料卻被市場自治會會長連環嗆聲，場面相當尷尬。對此，有網友發文表示，「大膽預言，晚上就會出現側翼、粉絲團、政論節目開始起底環南市場會長」，貼文一出引起網友笑稱「預言大師是你」、「劇本每次都這樣」。

環南批發市場爆41人確診，陳時中、台北市長柯文哲上午也親自前往現場掌握相關狀況。到場關心的立委林昶佐插話嗆聲柯文哲，不料卻被環南市場自治會會長林勝東怒嗆從未關心市場，甚至痛批「騙肖欸」。記者會結束後，林昶佐更被現場攤商上前嗆聲「演戲去別的地方演，滾」、「回去唱歌啦，氣死有影！」場面相當尷尬。

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▲林昶佐遭環南市場會長林勝東當面嗆聲。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，有網友就在批踢踢八卦板發文指出，「在這裡大膽肯定預言，晚上就會出現側翼、粉絲團、政論節目、新聞、報紙開始起底環南市場會長，大概會搬出與某人合照、與某黨派吃飯敬酒合照等等，這些挖不出來，就是出現來源不明文章，不願具名攤商怒譙『會長懶散不作為才是罪魁禍首！』，開頭會是什麼『環南市場賣豬肉 20 年了啦...』

貼文曝光後，引起許多網友紛紛笑稱，「你不要那麼專業好不好」、「劇本每次都這樣，看膩了」、「預言大師是你」、「專業，黨需要你這種人材」、「預防性朝聖」、「先推這篇啦」、「我最討厭敏銳的小鬼了」、「都被你說完了我晚上要看什麼？」、「懂操作」。

▼鄉民預言側翼將開始「起底」會長。（圖／翻攝批踢踢八卦板）