台灣跟進冰島「週休三日」？　鄉民一致曝「超嚴重後果」：動搖國本

▲冰島試行週休三日、薪水照領，獲「全面成功」。（圖／免費圖庫相片· Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

冰島近年試行一周工作四天的實驗，結果取得了「壓倒性的成功」，員工縮短工作時間，但收入卻未減少，與此同時，生產力還保持不變或有所提高。消息傳到批踢踢上，就有網友就發文表示，「台灣是否有機會跟進？」貼文一出後，立刻引起網友熱議。

本站曾報導「周休3日薪水照領！冰島「縮短工時」實驗大成功 全國9成員工跟進」內文指出，冰島於2015年至2019年間，由公務員進行一項周休三日實驗，結果取得了「壓倒性的成功」，不僅每周多休1天，一個月多休4天，薪水還和周休二日時一樣，而且結果證明工作效率沒有降低，甚至能達到維持或做得更好。這項實驗結果鼓舞人心，如今全國近9成員工跟進，其他國家也開始跟進類似實驗。

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▲冰島試行週休三日，台灣網友很羨慕！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

「冰島周休3日、薪水照領」的消息傳到批踢踢八卦板後掀起熱議。有網友就以「驚！台灣未來或有週休三日？」為題表示，冰島已成功實施週休三日幾年了，不但效率未降，反而變高，目前冰島全國公私人已全面實施週休三日，「台灣是否有機會？」

貼文一出後，引起網友一面倒吐槽，「台灣週休三日血汗工廠都不用玩了」、「先用你的腦子想，台灣產業結構適合嗎」、「別說週休三日啦，加班時數先減少再說」、「別幻想了」、「台灣如果週休三日，日工作24小時」、「只要還是藍綠執政，你就別做夢了」、「台灣再過三百年都不可能周休三日。」、「慣老闆會先以死相逼，會動搖國本」、「老闆付錢是買工作量，不是時間」、「1例1休都被老闆罵死了還周休3日」。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆曾指出，台灣若想實施周休三日，他並不反對，但提醒背後有2大癥結點得納入考量，首先是產業型態，過去台灣資訊產業是靠代工模式發展，接單方式能不能負荷周休三日所帶來的人力衝擊。

再者是考驗台灣消費者價值觀，每個人同時都有雙重身分，在公司是一位勞動者，踏出公司後則是一位消費者，而當消費者追求物美價廉，背後隱藏的正是低薪問題，且看一例一休上路以來，假日許多小商家選擇店休，因此若實施周休三日後，勢必會讓消費便利性降低。

▼冰島試行週休三日，台灣網友很羨慕！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）