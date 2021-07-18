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行政院不讓藍營縣市買疫苗　國民黨：張忠謀戳破蔡英文謊言

▲▼張忠謀在APEC會議中表示台灣需要更多疫苗，鄭照新質疑政府說謊。（圖／翻攝鄭照新臉書）

▲張忠謀在APEC會議中表示台灣需要更多疫苗，鄭照新質疑政府說謊。（圖／翻攝鄭照新臉書）

記者徐政璿／台北報導

行政院與中央流行疫情指揮中心日前面對國民黨縣市自購疫苗時，明確回應「疫苗已經足夠」，但台積電創辦人張忠謀於APEC向會員國表達「我方疫苗覆蓋率不到20％，需要更多疫苗」。對此，國民黨認為，近來民進黨政府透過大內宣營造台灣疫苗已足夠的假象，不積極協助包括國民黨若干執政縣市在內的地方與民間組織購買疫苗，但又在APEC中說疫苗不足，根本是嚴重的自我矛盾、雙重標準

國民黨3問蔡英文，如果台灣疫苗的數量如民進黨政府官員所說已經足夠：一、為何現在還是有非常多的民眾，只能望疫苗興嘆，不知何年何月才能接種，而且還發生多起因為疫苗不足所導致的爭打排序爭議？二、身為領袖代表的張董事長為何還需要在APEC這等國際場合大聲疾呼請求協助？三、我外交部為何不立即對國際宣布我國已不再需要疫苗捐贈？

國民黨另表示，最近行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、行政院政務委員羅秉成政務委，不斷誇稱台灣疫苗已足夠，或以軟釘子或冷嘲熱諷回應部分地方與民間組織的努力，而且江啟臣聯合南投、雲林、花蓮、台東4縣市首長，為購買德國BNT疫苗欲請見蔡英文，卻被總統府打官腔以及被民進黨政治攻訐，在在顯示民進黨已大膽到不去掩蓋政治凌駕人命的算計。

國民黨指出，民進黨政府對於民間團體的各種疫苗自救之舉，例如永齡基金會／台積電、佛光山、孫文學校、慈濟、工商協進會等等，一開始施加以技術性阻撓，直到民怨沸騰灣，在強大的輿論壓力下，蔡英文總統才被迫低頭，勉為其難讓步，民眾已了然於胸。目前，國民黨四縣市的疫苗洽購也仍在與中央政府交涉中，令人遺憾。

國民黨正告民進黨及其政府，不要再做疫苗收割機，明明在疫苗政策上缺乏超前部署，可為而不為，現在看到民間出錢出力購買國外疫苗、外國捐贈我國疫苗後，竟紛紛出面接收成果；若放任此種務虛、自滿、造神、極端缺乏反省能力的政府繼續咨意妄為，類此亂象將更為荒腔走板。

最後，國民黨強調，民進黨政府連疫苗到底夠不夠都說不清楚，也不讓國民黨立院黨團提案成立的疫苗採購調閱小組開會檢視相關資訊，又不斷雙標且傲慢無能，根本不值得台灣民眾的期待與託付。

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