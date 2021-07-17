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一張圖諷「政府卡疫苗」！　他秒轉發：不分享對不起蔡英文

▲▼總統蔡英文於總統府發表談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料圖／總統府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

《三國演義》是中國第一部長篇歷史小說、章回小說的開山之作，作者羅貫中的經典描繪，讓三國歷史深入民間，老少皆知。台北市議員侯漢廷近日就在臉書PO出一張關羽「過五關斬六將」的改編漫畫。對此，國民黨台北市議員羅智強看到後立即轉貼，並直呼「不轉發對不起蔡英文」。

侯漢廷15日在臉書PO出名著《三國演義》的經典情節之一《千里走單騎》。原著故事情節大致講述，關羽、劉備下邳失散，關羽陷身曹營，劉備去投袁紹，關羽得知劉備下落，單人匹馬保護二家皇嫂千里尋兄，在五關當中分別受到了孔秀、韓福等人的的阻攔；關羽被迫無奈，過五關斬六將。

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▲▼議員PO出三國演義漫畫圖，諷刺時政。（圖／翻攝侯漢廷臉書）

▲侯漢廷PO出三國演義漫畫圖，諷刺時政。（圖／翻攝侯漢廷臉書）

而漫畫改編裡，關羽通過黃河後，才接到曹軍傳令兵送來的曹操親頒的通關文書。對此，關羽不解表示，「我已經過關了呀」，傳令兵聽後回嗆，「領了就是」。關羽打開通關文書一看，驚見文書中寫道，「看到沒，我可是用八百里加急把通關文書交給你的，以後那些說我卡關羽，不讓你通關的，全都是謠言，假新聞，不愛大漢，要罰三百萬」。傳令兵最後還直言，「還不快叩謝丞相全力協助過關！」

侯漢廷在貼文中指出，「行政院說，不希望出現「台灣地區」或「復必泰」是為了「國家利益」，首先，證明意識形態凌駕防疫，證實拖累購買疫苗進度。其次，台灣地區是蔡英文就職宣示遵守的《兩岸人民關係條例》之文字，民進黨執政多年亦不敢改，何錯之有？」

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

▲復必泰新冠疫苗。（示意圖／CFP）

侯漢廷表示，最重要的，何謂國家利益？沒有人民何來國家？人民沒疫苗，何來利益？新加坡購買有「復必泰」盒裝疫苗，能先打疫苗比什麼都重要。民進黨滿口國家，實際早已忽略人民、根本僅為了民進黨自己的顏面，「至於政府有沒有卡關？大概就像關公過五關斬六將。」

對此，羅智強在臉書分享該貼文，並且直呼，「這則漫畫不轉發對不起侯漢廷，更對不起蔡英文」，並在文末標記「#感謝丞相不擋之恩」。

貼文曝光後，立刻引起許多網友回應，「看到執政黨把力氣浪費在內鬥內耗打外宣，實在很膩」、「不得不說，挺傳神的」、「原來三國的時候就發生類似的事情」、「原來前有古人、後有蔡英文」、「感覺很機車，不過也貼近事實」、「雖然三國演義非正史，但當年的野史恰好完美詮釋了當今政府的荒謬」、「小英注定成為台灣民主的經典反面教材」。

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