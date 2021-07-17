公開疫苗採購預算？蘇貞昌「1段話回應」秒炸鍋　鄉民怒爆：水真的深

▲蘇貞昌視察竹北嘉豐國小新建工程，回應相關時事議題。（圖／行政院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（17日）到新竹縣竹北視察嘉豐國小新建工程，被問到政府遭質疑在疫苗採購預算上的花費，是不是應該公開？蘇貞昌回應，「國際契約都有保密條款的規定」。消息曝光後，立刻引起網友罵翻，「花納稅人的錢，為什麼不能知道？」、「水真的很深」；更有許多網友指出，「難道鴻海跟台積電公佈心酸的嗎？」

針對國民黨質疑疫苗採購預算非機密預算，應公開讓大眾檢視。對此，蘇貞昌接受媒體訪問時回應，疫苗是賣方市場，國際性的採購契約都有保密條款，包含這次台積電、永齡與政府公私合力購買的內容，在其重訊宣布前，並不能公布其詳細內容。

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蘇貞昌解釋，這是國際契約相關約定，我方不能約定後又違反，避免拿不到疫苗，但作為政府機關，相關疫苗採購預算是經過立法院通過，未來執行完畢後，也會有詳細數據提供國會監督與相關機關審查。

▲針對蘇貞昌的回應，引起許多鄉民罵翻。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

消息曝光後，引起批踢踢上許多網友怒噓，「水真的很深」、「花納稅人的錢，為什麼不能知道？」、「抱歉我們不信」、「那之前誰說BNT疫苗42元的？」、「那DPP之前就可以隨意透露郭董買的價格?」、「我們需要公開透明的政府」、「軍購也有保密條款，以後KMT這樣玩千萬別出靠北」、「真的不想繳稅讓他們這樣亂搞」、「 保密到全世界都知道別國花多少錢買」。

也有許多網友拿台積電、鴻海採購疫苗為例，紛紛指出，「鴻海台積電都公開價格了，政府在幹嘛？」、「台積電和郭董都洩露機密？全世界都要怒了」、「鴻海台積電就不是國際約？騙誰啊」、「鴻海與台積電是在公佈心酸的嗎？」、「哪有什麼機密？民間買的直接講價錢」、「台積永齡簽國內契約?」。

▼蘇貞昌視察竹北嘉豐國小新建工程，回應相關時事議題。（圖／行政院提供）