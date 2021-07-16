陸委會民調：台灣人近9成拒一國兩制　7成挺嚴審大陸人來台

▲陸委會公布兩岸關係最新民調。圖為陸委會主委邱太三。（圖／陸委會）

記者陳政錄／綜合報導

大陸委員會16日公布最新例行性民調結果，近9成的台灣民眾，不贊成大陸對台主張「一國兩制」（89.2%）、持續以武力威脅台灣（88.7%）。另一方面，有7成民眾支持未來疫後如開放邊境，為維護國家安全，政府將嚴審中國大陸人士來台申請（71.7%）。

該民調係由陸委會委託全國公信力民意調查公司，在110年7月9日至12日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,071份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

▲廈門環島路上，一國兩制統一中國的標語。（圖／視覺中國）

在陸委會此次民調中，特意強調的香港議題方面，民調結果顯示，對於中共及港府要求我駐港人員簽署「一中承諾書」，作為核發簽證前提，8成以上表示反對（81.7%）。

同時，有8成以上民眾不認同中共宣稱貫徹香港「一國兩制」、「港人治港」及高度自治，卻抓捕香港媒體及民主派團體等人士（82.2%）；7成左右民眾支持政府因應我派駐人員無法續留或赴任，調整香港辦事處業務辦理方式，維持必要運作（68.1%），支持政府因應情勢將提出港澳關係條例修法（72.7%），及「台港服務交流辦公室」提供港人便捷服務（73.3%），持續聲援港人爭取民主自由，對合法來台港人提供人道關懷及必要服務（77.7%）。

兩岸關係方面，7成以上台灣民眾，反對中共「一中原則」和「九二共識」、推進統一及粉碎台獨等立場（76.1%）；成民眾認為中共應正視我方所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議（80.0%），近9成支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定（89.4%）。

此外，8成以上民意反對中共在疫情期間不斷無謂批評台灣「以疫謀獨」（87.5%），7成民眾支持未來疫後如開放邊境，為維護國家安全，政府將嚴審中國大陸人士來台申請（71.7%）。

陸委會說，結果顯示，民意拒絕中共對台強加政治主張和軍事威嚇，及設置互動的政治障礙，中共與港府對我駐港人員及香港民主自由的負面作法，台灣民意持反對的立場並支持政府的應處作為。

陸委會呼籲，呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，放棄對台強加政治框架及軍事恫嚇，方有助於未來兩岸良性互動發展。

►生火了！連我媽都用到發光