香港局勢正在惡化！　路透：拜登政府將制裁7中國官員

▲拜登可能對7名中國官員實施制裁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

匿名消息人士向《路透社》表示，美國政府準備在16日對中國大陸7名官員實施制裁，原因是北京打壓香港民主，同時也警告在香港的國際企業，目前的形勢正在惡化。

《路透社》報導指出，美國政府將針對中國中央政府駐港聯絡辦事處的7名官員實施金融制裁。國務院也同時更新商業公告，強調美方關切國安法對國際企業的影響；批評人士認為，香港國安法就是為了影響民主運動人士和媒體自由。

美國總統拜登15日與訪美的德國總理梅克爾（Angela Merkel）召開聯合記者會，當問到香港議題時他表示，「香港的情況正在惡化，中國政府並沒有履行其關於如何處理香港問題的承諾，所以這更像是對於香港可能發生情况的建議。就這麼簡單，也這麼複雜。」

兩名匿名消息人士皆表示，關於香港的措施仍有可能改變，其中一人說，白宮目前也在評估一項針對香港移民的行政命令，但目前不確定是否會實施。美國財政部則對此消息不願置評。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）下週將出訪日本、韓國和蒙古，但國務院宣布這趟行程時，未提到她會造訪任何中國城市。

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