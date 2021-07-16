美國發商業警告「美企在港營運有風險」　制裁7名香港中聯辦官員

▲美國對香港發出商業警示，指美企在港營運面臨風險。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

美國政府16日發出商業警示表示，在香港於去年通過國家安全法之後，美國企業在香港營運和活動具有風險。另外，美國財政部海外資產控制辦公室同日宣布，對香港中聯辦7名副主任祭出制裁，將7人列入《特別指定國民和被封鎖人員》黑名單中，禁止與美國有業務營運關係的企業與其往來。

根據路透社報導，美國國務院、財政部、商務部和國土安全部16日共台發布一份諮詢意見，提醒美國企業注意香港的法律，包括國家安全法。這份商業警示強調，企業在香港面臨電子監控風險，即時沒有搜索令，當局仍有能力取得企業存儲的數據資料。

這份商業警示也提到，企業可能因為遵守美國和其他國際制裁，而遭到中國政府報復。目前已經有外國人士在香港被依違法國安法逮捕，包括1名美國公民。

另外，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）16日宣布，對香港中聯辦的7名官員實施制裁。香港東網報導，這7名官員均為香港中聯辦副主任，分別為陳冬、楊建平、仇鴻、盧新寧、譚鐵牛、何靖和尹宗華。

據悉，這7名官員被列入美國《特別指定國民和被封鎖人員名單》（SDN）中，除了其在美資產被凍結外，美國境內人士與企業不得與名單上對象有交易往來，否則也會受到制裁。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘