　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美國制裁中聯辦7名副主任　陸外交部：將給予迎頭痛擊！

▲香港中聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

▲中聯辦7名副主任遭美方制裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府16日晚間宣布對大陸駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）7名副主任實施制裁。大陸外交部駐香港特派員公署隨後立即發表聲明表達強烈譴責，並強硬回應「必將堅決反擊」。

香港中聯辦遭美方制裁的7人分別為：陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、尹中華、楊健平。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將這7人列入「特別指定國民和被封鎖人員名單」，並引用「香港自治法案」作出制裁。

被列入前述「名單」的人員，在美國的資產將遭凍結，在美國的銀行服務及信用卡也極有可能被取消。在美國的所有人士及企業均不得與「名單」內人員交易，否則也將遭到制裁。

美國國務院、財政部、商務部與國土安全部16日還聯名發表「香港商業資訊公告」，建議美國企業注意香港投資環境變化，並指出目前香港存在的四大風險：港版國安法實施後的企業經營、資料隱私、透明度和獲取關鍵資訊，及涉及與受制裁的陸港個人往來。

大陸外交部駐港公署隨後回應稱，「針對美國政府悍然炮製所謂『商業警告』，毫無理據抹黑香港營商環境，並制裁中央駐港機構官員，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責。」

聲明也表示，美方荒腔走板唱衰香港前景，危言聳聽恐嚇在港外國投資者，其擔心香港營商環境是假，企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國发展是真，美方的卑劣圖謀令人不齒，絕不會得逞！

聲明進一步表示，美方此一行徑是「霸凌」，「蠻橫之極、無理之極」，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政，「包括香港同胞在內的全體中國人民絕不接受，必將堅決反擊！」

最後，聲明強調，「我們敦促美方懸崖勒馬，立即停止反中亂港的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸凌行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊！」

ET快訊
獨／口罩戴太久　他耳後長出「花生米」恐怖照曝
張忠謀台上收到「愛妻小紙條」！　對她撒嬌說了這句話
大谷暖爆！全壘打大賽拿到420萬獎金　全發給天使職員
張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死
潘瑋柏「4天瘦快5公斤」成果照曝　粉驚：變唐志中了
烟花最快今晚生成！　強度「衝中颱以上」關鍵大轉彎貼台
《還珠》小燕子本來是她！　女星直播爆哭「被套路」棄演

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國副國務卿「要求訪中被拒」？　北京40字回應

美國制裁中聯辦7名副主任　陸外交部：將給予迎頭痛擊！

檢舉盜採砂石…夫妻遭裝載機輾斃「四肢都斷裂」　兒目睹崩潰

駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

陸委會民調：台灣人近9成拒一國兩制　7成挺嚴審大陸人來台

「巴士爆炸」陸工程師9死　李克強致電巴基斯坦：用一切手段緝凶

網紅奶茶「長沙-杭州」代購亂象　隔夜價飆260元一杯

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛　檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

她14歲226公分高！「女版姚明」舉手就碰到籃框　場上拿42分輾壓對手

珠海隧道事故救援35小時僅推進400公尺　受困14人至今音訊全無

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

美國副國務卿「要求訪中被拒」？　北京40字回應

美國制裁中聯辦7名副主任　陸外交部：將給予迎頭痛擊！

檢舉盜採砂石…夫妻遭裝載機輾斃「四肢都斷裂」　兒目睹崩潰

駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

陸委會民調：台灣人近9成拒一國兩制　7成挺嚴審大陸人來台

「巴士爆炸」陸工程師9死　李克強致電巴基斯坦：用一切手段緝凶

網紅奶茶「長沙-杭州」代購亂象　隔夜價飆260元一杯

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛　檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

她14歲226公分高！「女版姚明」舉手就碰到籃框　場上拿42分輾壓對手

珠海隧道事故救援35小時僅推進400公尺　受困14人至今音訊全無

勒夫狀態不佳也退出美國男籃　麥基、馬刺2年級後衛頂替

快訊／微解封後首個週末「各地是否現人潮？」陳時中14:00說明

「智能機車」會戴口罩+吃便當　樹林妹：難道騎的是垃圾桶！網笑哭

手機充整晚超傷電池？　教授破迷思「想充爆都難」：隨用隨充也行

準烟花西奔「下周關鍵轉彎」　若路徑偏南！不排除發颱風警報

6人高唱：祝你生日快樂...秒杯具！K歌費36萬　現場曝光

新摩托車「除了省油哪裡比舊化油好」？過來人：光這2項就贏

爆華晨宇渣男私密片！　「正宮」火速改口道歉…他罕見怒了反擊

美國副國務卿「要求訪中被拒」？　北京40字回應

機車「遭鬼移」屁股歪進身障停車格　慘吞1200元罰單她怒了

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

大陸熱門新聞

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

檢舉盜採砂石　夫妻被裝載機輾斃

14歲226公分高！「女版姚明」籃球上輾壓對手

打完籃球灌冰水　24歲男猝死球場

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

藥廠徵人拉屎1200一次！每月最多捐22次

美國制裁中聯辦7名副主任　陸外交部：將予以痛擊

92歲李嘉誠近照曝　網驚：好大一碗飯

陸委會民調：台人近9成拒一國兩制

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

淘寶900元買到電競椅！椅背全塞垃圾

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛 檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

更多熱門

相關新聞

美對香港發商業警告　制裁7官員

美對香港發商業警告　制裁7官員

美國政府16日發出商業警示表示，在香港於去年通過國家安全法之後，美國企業在香港營運和活動具有風險。另外，美國財政部海外資產控制辦公室同日宣布，對香港中聯辦7名副主任祭出制裁，將7人列入《特別指定國民和被封鎖人員》黑名單中，禁止與美國有業務營運關係的企業與其往來。

陸委會民調：台人近9成拒一國兩制

陸委會民調：台人近9成拒一國兩制

香港局勢惡化　傳美將制裁7中國官員

香港局勢惡化　傳美將制裁7中國官員

陸國安七部門進駐滴滴　安全審查

陸國安七部門進駐滴滴　安全審查

拜登想與北京建熱線？陸：已有多條熱線

拜登想與北京建熱線？陸：已有多條熱線

關鍵字：

中美香港中聯辦外交部駐港公署

讀者迴響

熱門新聞

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

偷吃人妻！小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」疑正宮曝私密片

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

烟花颱風最快今晚形成「不排除直接侵台」　最新路徑圖曝光

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面