美國制裁中聯辦7名副主任　陸外交部：將給予迎頭痛擊！

▲中聯辦7名副主任遭美方制裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府16日晚間宣布對大陸駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）7名副主任實施制裁。大陸外交部駐香港特派員公署隨後立即發表聲明表達強烈譴責，並強硬回應「必將堅決反擊」。

香港中聯辦遭美方制裁的7人分別為：陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、尹中華、楊健平。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將這7人列入「特別指定國民和被封鎖人員名單」，並引用「香港自治法案」作出制裁。

被列入前述「名單」的人員，在美國的資產將遭凍結，在美國的銀行服務及信用卡也極有可能被取消。在美國的所有人士及企業均不得與「名單」內人員交易，否則也將遭到制裁。

美國國務院、財政部、商務部與國土安全部16日還聯名發表「香港商業資訊公告」，建議美國企業注意香港投資環境變化，並指出目前香港存在的四大風險：港版國安法實施後的企業經營、資料隱私、透明度和獲取關鍵資訊，及涉及與受制裁的陸港個人往來。

大陸外交部駐港公署隨後回應稱，「針對美國政府悍然炮製所謂『商業警告』，毫無理據抹黑香港營商環境，並制裁中央駐港機構官員，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責。」

聲明也表示，美方荒腔走板唱衰香港前景，危言聳聽恐嚇在港外國投資者，其擔心香港營商環境是假，企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國发展是真，美方的卑劣圖謀令人不齒，絕不會得逞！

聲明進一步表示，美方此一行徑是「霸凌」，「蠻橫之極、無理之極」，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政，「包括香港同胞在內的全體中國人民絕不接受，必將堅決反擊！」

最後，聲明強調，「我們敦促美方懸崖勒馬，立即停止反中亂港的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸凌行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊！」