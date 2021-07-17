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嚴守市場及大賣場防疫措施　台南便利送訂購 1個半月業績破870萬

▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對台南市大賣場及市場防疫部分表示，傳統市場及大賣場因屬於民生所必需，所以在三級警戒時並未關閉，但又有鑑於其他縣市的市場傳出確診案例，因此南市在市場及賣場的防疫手段上絕不會掉以輕心，尤其是「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。

▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對大賣場防疫部分，經發局副局長蕭富仁報告表示，自三級警戒以來，台南市大賣場一直嚴格落實實聯制、出入口人流管制、賣場內容留人數降載以及保持社交距離1.5公尺的防疫規定，經發局不定期派員稽查，尤其嚴格檢查洗手間與手扶梯消毒紀錄，自三級警戒開始至今日止，總計動員272人次，執行百貨賣場及超市稽查共1031次。

▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，為降低群聚感染風險，南市府也鼓勵商家及大賣場加入「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」的行列，平台上線迄今一個半月來已超過2萬個會員，訂單數突破14000筆，金額高達870萬元。

▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局說明，市府結合在地外送業者與計程車隊祭出台南便利送服務方案，截至目前為止已媒合11個商圈(逾900家店家)、16個市場(147為攤位)、11間全聯及6間家樂福，其中東菜市攤商平均成長大約3成，未來市府也將邀請更多業者加入，協助市場及商圈業者開創外送服務商機。

▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而為感謝民眾的支持，台南便利送自即日起至年底12月31日止只要在台南便利送購買市場蔬果箱或在台南好物電商憑消費滿200元即可由系統自動獲取一組抽獎序號，首波抽獎活動將於8月31日抽出iphone、switch各1台，年底配合購物節還有汽車等多項大獎。

▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局進一步表示，因應疫情未來可能流感化，南市府將持續推廣台南便利送，並拓展溪北其他市場、強化公寓大廈市場配送開發，歡迎有興趣的民眾加入台南便利送LINE@帳號：@356wbuae，在家動動手指即可滿足一日三餐所需。

▲台南市長黃偉指出，在市場及賣場的防疫手段上「3罩1消」策略要確實做到，即便在7/26以後也會繼續實施，請不要因此鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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