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6月高風險電商前5名出爐　ATM詐騙半年增17.96%

▲▼解除分期付款詐騙比去年同期多255件，警列６月份5家高風險店家提醒民眾注意。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲解除分期付款詐騙比去年同期多255件，警列６月份5家高風險店家提醒民眾注意。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情持續第3級警戒，許多民眾居家防疫無法外出，衣、食均靠網路購物取得，但詐騙比例卻也不斷增加，警方統計，2021年上半年，光用解除分期付款類的詐騙，就比2020年同期多了255件，刑事局也列出６月份5家高風險網路賣場。

警方調查，2021年1至6月的詐騙案件，主要受理解除分期付款詐騙（俗稱：ATM詐騙)，就達1675件，比起2020年同期增加了255件，增長比例達17.96%。

警方也羅列出６月份10家高風險網路賣場，第1名為「萬年東海模型」，其次陸續為「天蘭小舖」、「生活倉庫」、「QMOMO」、「玉如阿姨內衣」等5家。

警方指出，疫情關係所以民眾幾乎都是居家防疫，所以常常透過網路訂購食品或是衣物，所以這些店家也成為詐騙集團偽裝的對象，希望民眾能夠多家留意。

此外，警方強調，解除分期付款類的詐騙通常是，歹徒駭入資安防護不足之電商或電商委託之系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資。

然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM(網銀匯款或購買遊戲點數)假藉解除分期付款設定方式，詐騙金錢，也希望民眾如接獲類似電話，應緊急透過165查詢狀況。

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