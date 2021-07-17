晨起居民園區搶頭香　近午台南古蹟藝文場館人流破千

▲台南古蹟景點及藝文場館重新開放後首個週六假日，市府文化局嚴陣以待，除各點加派支援人力外，更做好相關防疫措施，以迎接遊客回流，讓大家玩得安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南古蹟景點及藝文場館重新開放後首個週六假日，市府文化局嚴陣以待，除各點加派支援人力外，更做好相關防疫措施，以迎接遊客回流，讓大家玩得安心，截至中午為止，所有場館入園人數已破千人，其中以山上花園水道博物館172人及左鎮化石園區92人最多；各大古蹟區也已有逾200人參觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因適值暑假，遊客以親子檔居多，各處遊客雖較本週平日多，惟依以往經驗，預估下午各古蹟及文化場館才會出現人潮高峰。為此，位於市中心鬧區、下午才開園的藍晒圖，也做好準備嚴陣以待。

適度鬆綁首週末，左鎮化石園區以「龍飛鳳舞」特展為首的全新觀展體驗，成功激發民眾參觀意願，人潮逐漸回流，截至上午11時入館人數已超過50人，距離總容留人數250人尚有空間。「龍飛鳳舞」特展以恐龍演化成鳥類為策展主軸，其中環景劇場動畫以低多邊形(Low Poly)風格呈現，逼真又兼有抽象與卡通元素，讓許多小朋友爭先恐後地要和恐龍合影。為了維護安全的參觀環境，化石園區特別於各大館舍出入口添置5座全自動測溫感應酒精機，讓民眾在參觀前後都可隨時自主檢測並進行清潔消毒。有來訪的民眾開心表示，園區防疫工作相當確實，讓參觀過程既安心又有趣。

葉石濤文學紀念館及王育德紀念館自14日恢復開館後，防疫工作從無鬆懈。值得一提的是，因為兩館空間較迷你，為維持社交距離、落實人流控管，館舍室內同時段不超過5人容留，VIP級的參觀禮遇，讓民眾能盡情參觀，品味久違的逛展時光。趁著暑假期間，有家長特別帶孩子前來認識本市兩位歷史名人－台灣當代文學作家葉石濤及世界第一位台語博士王育德。7月16至18日來館FB打卡還送您限量文創小禮物，每日限量20名，送完為止！

園區方面，蕭壠文化園區今早已重現晨起健走的民眾以及爺孫一同散步的溫暖身影，民眾臉上雖戴著口罩仍可感覺面帶笑容、心情輕鬆。園區木棧平臺因屆使用年限，文化局特別趁疫情期間完成拆除及重新鋪面工程，提升設施安全性及舒適度，讓遊客有更好的休憩空間。總爺藝文中心上午同樣多為重出家門的運動居民，遊客僅零星，預計人潮下午才會湧現。水交社文化園區戶外區空間上午同樣寬鬆無群聚狀況，館內參觀民眾每小時不超過10人，多是附近居民、散客，同樣尚無人潮湧入狀況。

同樣以鄰近散步運動居民為主，各文化中心因藝文活動尚未恢復舉辦，同樣是晨昏時分有較多鄰近民眾開始出來散步或運動，白天在戶外廣場或庭園中，也會有學生開始來練舞或家長帶著孩童遊玩，粗估目前每日流動人數約在百人以下。台江文化中心的駐館藝術家則重啟排練，亦有表演團隊來到劇場現勘環境；台江圖書館每日有近百名民眾利用圖書館戶外作業區取書及還書。基於防疫考量，文化中心除維持各項防疫作為，也會視疫情發展滾動調整相關場館開放時間及服務措施，邀請市民朋友在疫情緩和後再次回到文化中心，享受藝術文化心靈饗宴。

另外位於溪北柳營的吳晉淮音樂紀念館、劉啟祥美術紀念館以及鹽水永成戲院同樣於本日迎來適度鬆綁的首次周末，各館確實執行防疫措施及管控人流外，今早開館後都隨即有民眾前來參觀，大家也都能配合相關防疫措施。其中6月搶先線上展覽的劉啟祥美術紀念館「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展也正式開放實體觀展，參觀民眾咸認相較過去擁擠人潮，此時觀展彷彿有包場的驚喜體驗，也成了這段特殊時期的個人特殊體驗。

「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」

