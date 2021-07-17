台南33萬6千多人完成第一劑疫苗接種　第一劑疫苗涵蓋率17.99％　

▲台南市長黃偉哲指出，全市已有336379人已完成第一劑疫苗接種，涵蓋率17.99％，請民眾踴躍前往1922疫苗預約登記系統登記預約，以完成疫苗接種（圖／記者林悅翻攝，下同）

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記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增8例本土個案，台南無新增本土確診病例，黃偉哲市長指出，COVID-19公費疫苗第2輪預約接種於7月16日開打，16日單日共16978人施打AZ疫苗，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市已有336379人已完成第一劑疫苗接種，涵蓋率17.99％。

台南市長黃偉哲說，全國疫情起起伏伏，前天是14例，昨天是28例，在今天是8例，所以說這種起起伏伏的這個關頭，更需要大家非常小心謹慎地應對，才能一舉讓確診數一直保持在個位數。這個事情當然是同島一命，全島一心，那麼也是體現台灣是一日生活圈，所以即便是在假日的時候，我們還是不能夠鬆懈，因為你鬆懈，病毒沒有在分假日不會鬆懈。

台南市疫苗施打數已經到18％，今天這樣下去可能會接近19％，我們會繼續努力。自從7月16日全國都啟用唐鳳政委的疫苗預約登記系統，之後這就應該沒有等疫苗這種情形，因為你到預定的時間，到預定的地點去施打，登記不會多出來也不會少了，除非你不去，所以說只要有預約，有去就一定打得到，所以說也呼籲各位市民朋友趕快在第3輪，18歲到49歲的民眾，趕快去預約登記施打疫苗。因為你有預約，中央流行疫情指揮中心才會準備你的個人份的疫苗來配送到台南，那這樣子我們的疫苗涵概率才會越來越多。我們第3輪現在在台南市已經登記超過25萬人，那希望大家再接再厲趕快去登記，這樣才有疫苗來為各位施打，才能讓大家有疫苗的保護。

黃偉哲說，世界衛生組織也提過了，感染力更強、致死率更高的變種病毒隨時可能來，也就是病毒在跟人類這場對抗的戰爭裡面，病毒的變化非常快，尤其是RNA病毒，那麼他們的變異性是非常高的，因為人類用疫苗來阻擋病毒的入侵或病毒的感染，那麼病毒為了求生存，它自己也會產生突變，所以才有那麼多病毒的變異株，像現在在台灣比較嚴重的、感染率比較高的就是英國變種病毒，那Delta病毒是印度變種病毒，它的感染率更高，是英國變種病毒的1.6倍，現在已經聽到有Delta+，是比現在的印度變種病毒感染力更高，致病率更高、致死率更高的病毒也正在各地蔓延，當然也有其他中南美洲的祕魯，或是其他地方有其他的變異株，但是我們還是不能夠因為這樣子就鬆懈下來，所以希望大家能夠踴躍去接種疫苗，那接種疫苗沒有別的方式，就是在1922.gov.tw去預約，那年紀稍長的好朋友，稍微年紀比較大一點的好朋友，可以拜託去找我們的區公所，找戶政事務所，找我們的甚至到便利超商也可以，來協助您幫忙能夠做預約的動作，這樣子替你準備的疫苗才能夠準備到位。

衛生局長許以霖指出，如有COVID-19公費疫苗預約平台相關問題，可攜帶健保卡洽各區公所、戶政事務所、衛生所協助。第3輪意願登記結算延長至7月19日中午12時止，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；黃偉哲市長提醒市民，盡快至「COVID-19公費疫苗預約平台」（https://1922.gov.tw/）登記，即早獲得免疫力及保護力。

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