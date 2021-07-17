　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安南區測速照相點公布　注意勿超速以免荷包失血

▲為避免駕駛人因車流量減少而導致車速隨之提高，並提醒駕駛人遵守行車速限，有效達到速度管理，台南市警三分局特公布安南區固定及移動式測速照相點，以加強取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為避免駕駛人因車流量減少而導致車速隨之提高，並提醒駕駛人遵守行車速限，有效達到速度管理，台南市警三分局特公布安南區固定及移動式測速照相點，以加強取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級警戒期間，台南市安南區車流量相對過去減少，市警三分局表示，為避免駕駛人因車流量減少而導致車速隨之提高，並提醒駕駛人遵守行車速限，有效達到速度管理，特公布安南區固定及移動式測速照相點，以加強防制超速行駛，並嚴加取締競速、飆車等危險駕駛行為。

第三分局表示，安南區公告固定測速照相位置計有 12 處：
(一) 長和路一段與館前一路口，速限 50 公里。
(二) 四草大道與大眾街口，速限 70 公里。
(三) 安明路-安中路口，速限 70 公里。
(四) 安明路 4 段 1100 號前，速限 70 公里。
(五) 安明路近北汕尾路口，速限 70 公里。
(六) 安明路-近大港觀海橋，速限 70 公里。
(七) 安吉路-安中路口，速限 60 公里。
(八) 安吉路一段近本原街口，速限 60 公里。
(九) 安吉路 3 段與公學路 1 段 262 巷往南 450 公尺處，速限 60 公里。
(十) 安吉路 3 段-公學路 1 段 262 巷前(南向) ，速限 60 公里。
(十一) 北安路三段 396 巷前，速限 60 公里。
(十二) 北安路 4 段 548 巷近長和街口，速限 60 公里。

▲為避免駕駛人因車流量減少而導致車速隨之提高，並提醒駕駛人遵守行車速限，有效達到速度管理，台南市警三分局特公布安南區固定及移動式測速照相點，以加強取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另利用大數據統計分析，針對易肇事、超速路段規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式加強速度管理，計有 7 處：
(一) 台江大道一段-開安路口，速限 50 公里。
(二) 台江大道二段，速限 50 公里。
(三) 台江大道三、四段，速限 70 公里。
(四) 府安堤頂道路，速限 40 公里。
(五) 海尾路，速限 60 公里。
(六) 安中路四段，速限 50 公里。
(七) 安通路六段，速限 60 公里 。

三分局強調，測速照相主要用意不在違規取締，而是要提醒駕駛人依各路段速限行駛，提高行車安全，避免因車速過快而導致超速行駛、闖越紅燈、轉彎不依規定等違規行為，更甚者因超速而發生交通事故，遺憾終身。

「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」
 

ET快訊
大陸爆首例人類感染「猴B病毒」！　染病百日內死亡
陳時中笑了！「等很久都沒問我」　揭打第二劑AZ身體反應
鳳梨認愛長腿女友！「超正臉蛋曝光」私照大尺度辣翻
外送箱忘記關「餐點噴飛」在路上！　5千人笑翻：在地美食
快訊／三峽巨石崩落壓3人！1無呼吸心跳　2人骨折搶救中
快訊／台中6高中老師列AZ專案　繞遠路1小時闖關打到莫德納
僅增8例如何辦到？醫直言「台灣人只靠這1招」：不用疫苗就能清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南區測速照相點公布　注意勿超速以免荷包失血

台南33萬6千多人完成第一劑疫苗接種　第一劑疫苗涵蓋率17.99％　

台東池上深夜火警　60坪頂加燒毀

台東15日預約到站接種人數逾9成　饒慶鈴：請鄉親踴躍接種

台東馬偕獲贈正壓採檢亭　防疫量能倍增

台東教師專案啟動！3千3百名高中職以下教職員　17日起打疫苗

無業男缺錢向友人批貨轉售　被搜出713包毒咖啡+K他命

一頁式廣告假冒枋山芒果開賣　縣府呼籲2招反制！

微解封後首個週休假日　台南景點未出現大量出遊人潮

他臉上擺明「我好慌」　一查原來做了2件壞事

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

台南安南區測速照相點公布　注意勿超速以免荷包失血

台南33萬6千多人完成第一劑疫苗接種　第一劑疫苗涵蓋率17.99％　

台東池上深夜火警　60坪頂加燒毀

台東15日預約到站接種人數逾9成　饒慶鈴：請鄉親踴躍接種

台東馬偕獲贈正壓採檢亭　防疫量能倍增

台東教師專案啟動！3千3百名高中職以下教職員　17日起打疫苗

無業男缺錢向友人批貨轉售　被搜出713包毒咖啡+K他命

一頁式廣告假冒枋山芒果開賣　縣府呼籲2招反制！

微解封後首個週休假日　台南景點未出現大量出遊人潮

他臉上擺明「我好慌」　一查原來做了2件壞事

打疫苗增2死！新北男打莫德納2周後猝逝　婦打AZ嘔吐亡

Delta成全球主要毒株！美國確診暴增7成　住院患者97%沒打疫苗

美野火狂燒22萬畝！超大煙塵「恐從加州飄到紐約」

基隆外木山最夯！和平島：僅去年17%人潮...不能玩水只是其中1原因

吳慷仁暴瘦11公斤「肋骨現形」　活綁在十字架上一小時導演道歉

超適合多人連線一起玩的手遊推薦　通通下載玩整天沒問題

邊吃邊望海！精選7間必知萬里美食　絕美咖啡廳如置身南洋超放鬆

白化症汪「天生盲聾」易受驚　他趴地輕吹氣喚醒暖笑：爸爸在這

施打量能全開！但支援前線卻還沒打疫苗　高雄公務員向議員陳情

光良宅在家自己理髮！　「超專業成果照」驚呆網：可以預約嗎

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

台中三越確診男　2處新足跡曝光

高雄男打完疫苗猝死！衛生局回應了

５天銷售萬顆　彰化鳳梨仙子暖舉感動

他臉上擺明「我好慌」　一查原來做了2件壞事

迎戰微解封第一個周末　陽明山國家公園管制攻略曝

遭批疫苗覆蓋率吊車尾　花蓮縣府：非6都第一

花蓮強化救人救災時效　試辦「緊急車輛告警」路口

疫苗混打會更好？　鄭文燦：中央未同意

美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「跳針」

台南市議會7/18化身接種站

永康治安假日交通不解封

台南景點未出現大量出遊人潮

鬼滅之刃主角來直播

更多熱門

相關新聞

台南第一劑疫苗涵蓋率17.99％　

台南第一劑疫苗涵蓋率17.99％　

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增8例本土個案，台南無新增本土確診病例，黃偉哲市長指出，COVID-19公費疫苗第2輪預約接種於7月16日開打，16日單日共16978人施打AZ疫苗，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市已有336379人已完成第一劑疫苗接種，涵蓋率17.99％。

近午台南古蹟藝文場館人流破千

近午台南古蹟藝文場館人流破千

台南景點未出現大量出遊人潮

台南景點未出現大量出遊人潮

台南市議會7/18化身接種站

台南市議會7/18化身接種站

台南5字頭！平實重劃區轉運站招商　房價挑戰在地人接受度

台南5字頭！平實重劃區轉運站招商　房價挑戰在地人接受度

關鍵字：

台南安南區測速照相

讀者迴響

熱門新聞

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

他建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

陳時中公布微解封「車內飲食規定」

獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！　慘照令人驚

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面