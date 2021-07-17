台南安南區測速照相點公布　注意勿超速以免荷包失血

▲為避免駕駛人因車流量減少而導致車速隨之提高，並提醒駕駛人遵守行車速限，有效達到速度管理，台南市警三分局特公布安南區固定及移動式測速照相點，以加強取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級警戒期間，台南市安南區車流量相對過去減少，市警三分局表示，為避免駕駛人因車流量減少而導致車速隨之提高，並提醒駕駛人遵守行車速限，有效達到速度管理，特公布安南區固定及移動式測速照相點，以加強防制超速行駛，並嚴加取締競速、飆車等危險駕駛行為。

第三分局表示，安南區公告固定測速照相位置計有 12 處：

(一) 長和路一段與館前一路口，速限 50 公里。

(二) 四草大道與大眾街口，速限 70 公里。

(三) 安明路-安中路口，速限 70 公里。

(四) 安明路 4 段 1100 號前，速限 70 公里。

(五) 安明路近北汕尾路口，速限 70 公里。

(六) 安明路-近大港觀海橋，速限 70 公里。

(七) 安吉路-安中路口，速限 60 公里。

(八) 安吉路一段近本原街口，速限 60 公里。

(九) 安吉路 3 段與公學路 1 段 262 巷往南 450 公尺處，速限 60 公里。

(十) 安吉路 3 段-公學路 1 段 262 巷前(南向) ，速限 60 公里。

(十一) 北安路三段 396 巷前，速限 60 公里。

(十二) 北安路 4 段 548 巷近長和街口，速限 60 公里。

另利用大數據統計分析，針對易肇事、超速路段規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式加強速度管理，計有 7 處：

(一) 台江大道一段-開安路口，速限 50 公里。

(二) 台江大道二段，速限 50 公里。

(三) 台江大道三、四段，速限 70 公里。

(四) 府安堤頂道路，速限 40 公里。

(五) 海尾路，速限 60 公里。

(六) 安中路四段，速限 50 公里。

(七) 安通路六段，速限 60 公里 。

三分局強調，測速照相主要用意不在違規取締，而是要提醒駕駛人依各路段速限行駛，提高行車安全，避免因車速過快而導致超速行駛、闖越紅燈、轉彎不依規定等違規行為，更甚者因超速而發生交通事故，遺憾終身。

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