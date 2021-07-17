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桃園微解封首週末動起來了！漁港現採購潮　東眼山達人流上限

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園永安漁港觀光漁市午後出現遊客人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園永安漁港觀光漁市午後出現遊客人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

微解封後第一個週末，桃園市各風景區在接近中午前後陸續出現遊客，如竹圍、永安漁港出現一波波湧入遊客搶購漁獲，其中竹圍漁港遊客還須憑身分證尾數進行管制分流。此外，大溪老街、東眼山與石門水庫都有陸續有遊客進入，桃園市政府觀旅局指出，拜天氣放晴所賜，微解封首個假日，感覺人潮比平日多了一半，為防止群聚效應，各景點都有人潮警示燈號，但全市20個景點都維持綠色（0%-10%）安全警示。

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園市虎頭山已有遊客興高采烈上山踏青。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園市虎頭山已有遊客興高采烈上山踏青。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市首個微解封週末，市府觀光局根據人潮警示燈號在中午前之前都是綠色安全（0%-10%）警示，不過東眼山在上午10時許已達人潮上限，北水局石門水庫截至中午為止，累計自小客車有720台、機車120台。其中，最高記錄自小客車大於400台時曾進行短期管制。

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園竹圍漁港出現遊客採買魚貨人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園竹圍漁港出現遊客採買魚貨人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，熱門景點的竹圍與永安漁港，接近中午時遊客一波波湧至，負責管制的大園警分局還在漁港入口處實施管制分流，仍有不少遊客扶老攜幼採購魚貨。新屋永安漁港則是下午以後才湧入遊客，在觀光漁市採購新鮮魚貨。

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園大溪老街出現不少遊客。（圖／翻攝自桃園觀光導覽觀網）

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園大溪老街出現不少遊客。（圖／翻攝自桃園觀光導覽觀網）

桃園市知名景點大溪老街在下午2點以後，平常人潮稀落的景象也湧入車輛與遊客，採買老街知名如大溪豆干等美食當伴手禮。

市府觀旅局長楊勝評表示，桃園市上午各景點人潮量不到10%，但虎頭山則有超過，可能是今天還在施打疫苗，另外就是市民還在觀望，多半認為微解封可以出來透氣是不錯的，很主動拉開安全距離避免群聚，微解封的第一個週末假日，感覺人潮比平日多了一半，很多家庭都帶著小孩出來。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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微解封桃園風景區竹圍永安漁港人潮

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