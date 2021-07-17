捉到了！恐怖刀客騎車猛追外送員　原因只有3個字

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名美食外送員本月11日在中壢區送餐時，發現後方1名身材壯碩機車騎士追逐，手中還持有水果刀，靠近時高喊「下車」，嚇得外送員躲進附近餐廳求救才躲過一劫。事後外送員群組上傳出，這名男子不只一次持刀追逐外送員，中壢警分局調閱監視畫面傳喚男子到案說明，男子到案辯稱「認錯人！」但對為何持刀追人則隻字未提，警方訊後依恐嚇罪嫌函送桃檢偵辦。

▲桃園市1名美食外送員在中壢區送餐時，後方1名騎士手持水果刀瘋狂追逐約600公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，1名年約25歲美食外送員11日晚間在中壢區後站新興路送餐時，突然自照後鏡看到後方1輛機車高速飆近，外送員仔細一看，這名身材壯碩騎士竟手持水果刀，對他高喊「下車」恐嚇，外送員擔心遭遇不測趕緊加速往前騎，雙方大概追逐600多公尺，外送員後來躲進附近餐廳求助，持刀騎士才悻悻然離去。

▲桃園市1名美食外送員在中壢區送餐時，後方1名騎士手持水果刀瘋狂追逐約600餘公尺，外送員為此驚魂未定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

外送員驚魂未定將行車紀錄器影片傳送至外送員群組通報，結果有其他外送員也透露，之前經過中壢區新興路也曾被疑似男子持刀追趕，外送員都對這名男子印象深刻。

中壢警分局中壢派出所據報後循線調閱監視器畫面，查出騎機車男子身分，通知其到案說明，男子僅說「認錯人」，員警詢問為何會追逐外送員？男子則隻字未提也不解釋，警方訊問後依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

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