　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄疫苗施打量能全開！首波30萬人登記僅8萬人預約　原因曝光

▲中央疫苗接種預約系統第一波施打首日，高雄市副市長史哲發表看法 。（圖／翻攝史哲臉書）
▲高雄大型疫苗接種站  。（圖／翻攝史哲臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

政務委員唐鳳規劃疫苗預約系統平台上線，施打首日高雄各接種站報到率接近100%，不過，高雄市副市長史哲表示，因施打年齡層下降、接種方式改變，他也發現預約系統並未滿載、意願登記與實際預約有落差，盼大家互相幫忙完成預約，像是高雄展覽館仍有四分之一量能未被使用，高雄民眾可尋找大型接種站預約，希望7月底前完成3成疫苗覆蓋率。

▲中央疫苗接種預約系統第一波施打首日，高雄市副市長史哲發表看法 。（圖／翻攝史哲臉書）

▲中央疫苗接種預約系統第一波施打首日，高雄市副市長史哲發表看法 。（圖／翻攝史哲臉書

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市副市長史哲指出，中央疫苗接種預約系統第一波施打的首日，高雄每個接種站都幾乎是百分之百的報到率，透過中央疫苗接種的大數據，他表示，因疫苗逐步的到位，中央預約系統的建置，可施打的年齡層也全部開放的狀況下，開始施打後，逐漸可以發現一些問題。不同於過去專注在廣設接種站、照顧長輩、簡化手續等等，現在施打年齡層下降，在數字上可以就一些值得觀察與思考的地方。

首先，就是預約系統的運用並未滿載，他分析從7月16日到21日，第一波施打，高雄50至64歲的人口總數約是60萬人，有做意願登記是30萬人。理論上，在高雄65歲以上施打率是近8成，而年齡階層越低的施打意願應該越高，但只有5成的意願登記，這是第一個數位落差；而這30萬有意願登記的人中，第一波可以預約施打的是12.7萬人，但最後只有8萬多人預約施打，這是第二個數位落差。

他認為從數據上看來，反映了使用預約系統上的確有存在有數位落差，所以在高雄提前規劃，系統上線後就廣設預約的服務站、里長們也全體總動員來協助大家登記意願、預約接種。

▲中央疫苗接種預約系統第一波施打首日，高雄市副市長史哲發表看法 。（圖／翻攝史哲臉書）

▲史哲提醒數位落差要互助合作 。（圖／翻攝史哲臉書）

另外，他發現接種站施打量能尚未被滿載運用，像是大家都很喜歡的邁阿密風情接種站「高雄展覽館」，每天可以施打的量並沒有被預約滿，還有四分之一的量能沒有被運用到。醫護同仁、基層公務人員都很辛苦，市府依照預約系統上的意願人數配置施打站，當然希望百分百預約到來。

史哲說，對於網路介面的運用熟悉度，在這一刻就是一個考驗，不習慣運用網路介面的朋友會在此刻迷惘，這就是所謂的「數位誤差」。這樣的數位誤差，還是要回到互助精神來解決。會運用預約系統的要協助需要幫忙的朋友，同時要聰明的協助他能夠完成所有步驟、登記疫苗接種的時間與地點，不要中斷在這個步驟。

第三輪意願登記延長到19號，他呼籲大家要互助，如果接種站滿了，方便的話看一下幾個大型的接種站，時間能夠配合就預約，要讓施打的能量百分之百的運用，不要浪費任何醫療量能。希望大家能夠一同來努力，讓高雄在七月底能夠拼到疫苗覆蓋率達三成，加快達成群體免疫的速度。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄2人打莫德納後猝死　醫師建議：先評估再接種才不「傷心」

偷偷微解封拉口罩抽菸　被盯上全身抖不停！原來暗藏這東西

ET快訊
快訊／出差屏東染Delta？　31歲創投董座感染源找到了
快訊／華府驚傳槍擊案！6歲童中彈亡　槍手還在逃
快訊／北市+1居隔被驗出　本周「確診降一半」各區分布出爐
LIVE／北市僅+1！清零就在眼前　柯文哲最新說明
捷運、台鐵運量上升15%　侯友宜「8字箴言」提醒
接種AZ滿10週要打第二劑　系統登記「可優先」施打
快訊／726降二級警戒？　侯友宜回應了
721→8例只花56天！　他嗨翻「台灣世界奇蹟」
快訊／新北5例感染源公布　3確診者與北市有關
微解封首周末湧人潮！直擊武嶺「停車場客滿」：凌晨1點就上山
快訊／新北今+5分布曝！　只有1例是新案
感染源不明！北市公布確診足跡　曾去大安區餐廳、家樂福
快訊／午後對流爆發！　7縣市速發大雨特報
快訊／台中首例醫師確診！染疫前未被匡列　曾去過花旗銀行
LIVE／726降級可能性高　侯友宜最新說明
「AZ第一劑」保護效果比其他牌好！　陳時中：有疫苗就快打
68歲男打莫德納4hrs猝逝　兒：吃晚餐還正常聊天看電視
2劑混打「BNT到貨前」可拍板？陳時中：屆時可能有不同組合
快訊／台中本土+1！　確診者去過這間銀行急消毒
若降級餐飲規定曝！　陳時中：抱在一起吃飯喝酒再等等
醫建議「先打AZ再混打BNT」　陳時中：已進行最佳評估
昨天才說柯P跳票！　「台北今+1」真的快清零了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／出差屏東9小時！彰化「31歲確診創投董座」感染源找到了

桃園微解封首週末動起來了！漁港現採購潮　東眼山達人流上限

微解封台鐵日均運量多2.3萬人　網爆「自強號滿座」還有違規站票

接種AZ滿10週要打第二劑　上唐鳳系統登記「可優先」

晨起居民園區搶頭香　近午台南古蹟藝文場館人流破千

可上山禁下海！雲林沿海微解封首周末出現釣客　最遠的從南投來

721例→8例只花56天！他嗨翻「台灣世界奇蹟」　鄉民嘆：這數據也是

微解封首周末湧人潮！　直擊武嶺「停車場客滿」：凌晨1點就上山

快訊／台中醫師染疫！緊急匡列22人　包含2消防員、11醫院接觸者

快訊／大雪山遊樂區湧500遊客！微解封首遇例假　人車回流4成

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

快訊／出差屏東9小時！彰化「31歲確診創投董座」感染源找到了

桃園微解封首週末動起來了！漁港現採購潮　東眼山達人流上限

微解封台鐵日均運量多2.3萬人　網爆「自強號滿座」還有違規站票

接種AZ滿10週要打第二劑　上唐鳳系統登記「可優先」

晨起居民園區搶頭香　近午台南古蹟藝文場館人流破千

可上山禁下海！雲林沿海微解封首周末出現釣客　最遠的從南投來

721例→8例只花56天！他嗨翻「台灣世界奇蹟」　鄉民嘆：這數據也是

微解封首周末湧人潮！　直擊武嶺「停車場客滿」：凌晨1點就上山

快訊／台中醫師染疫！緊急匡列22人　包含2消防員、11醫院接觸者

快訊／大雪山遊樂區湧500遊客！微解封首遇例假　人車回流4成

若曾接觸確診者「一率強送防疫旅館」　柯文哲：清零階段要強硬手段

台南33萬6千多人完成第一劑疫苗接種　第一劑疫苗涵蓋率17.99％　

新北陽性率降至0.1％！　昨疫苗預約於4萬人、接種率達99％

富邦終結者換人當？吳俊良看數據說話　曾峻岳是人選

快訊／出差屏東9小時！彰化「31歲確診創投董座」感染源找到了

桃園微解封首週末動起來了！漁港現採購潮　東眼山達人流上限

西歐「死亡洪水」致153人喪命！橋斷屋塌泥濘殘破　消防當局搜救中

影／惠利殺青眼淚流不停！張基龍「幹嘛哭啊」溫柔抱進懷裡

今明限定！7-11滿150元打8.8折　全家+1元加購3國感謝口罩

爆乳妹自拍！胖男亂入「狂抖奶」被罵翻　她羞喊：上床時更靈活

午餐時間到了！小白狗「叼便當」　開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

生活熱門新聞

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！　慘照令人驚

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

烟花颱風最快今晚形成「不排除直接侵台」　最新路徑圖曝光

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

今確診個位數！陳時中：下週降級可能性很高

台灣花59天壓制疫情！網揭1關鍵：是靠人民

超商影印插隊被拒絕　她竟拍照公審

快訊／今增8例本土　各縣市分佈曝光

小姪女頭髮卡「舌乳頭」哭慘！網驚呆

烟花最快24hrs內生成！路徑恐貼台

陳時中公布微解封「車內飲食規定」

黑鮪魚價格崩壞！每公斤「2000元→140元」攤商傻眼

更多熱門

相關新聞

北市公布確診足跡　曾到訪大安區義式餐廳、家樂福內湖店

北市公布確診足跡　曾到訪大安區義式餐廳、家樂福內湖店

北市府17日公布最新確診者足跡。其中，案15449於7月14日通報確診，曾到過的義式餐廳已在7月15日完成清消，且依市府微解封指引於14日到16日停業3天。案15471則是在7月15日確診，曾到訪過的家樂福內湖店已於15日晚間完成清消，且依市府微解封指引，於16日到18日停業3天。兩案感染源皆待釐清。

AZ第一劑保護效果比其他牌好！陳時中再喊話：有疫苗就快打

AZ第一劑保護效果比其他牌好！陳時中再喊話：有疫苗就快打

彰化男接種莫德納猝逝！兒：相驗報告要等半年

彰化男接種莫德納猝逝！兒：相驗報告要等半年

2劑混打「BNT到貨前」可拍板？陳時中回應了

2劑混打「BNT到貨前」可拍板？陳時中回應了

即／台中確診者去過花旗銀行　市府緊急清消

即／台中確診者去過花旗銀行　市府緊急清消

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄史哲疫苗大型接種站

讀者迴響

熱門新聞

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

偷吃人妻！小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！　慘照令人驚

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面