高雄疫苗施打量能全開！首波30萬人登記僅8萬人預約　原因曝光



▲高雄大型疫苗接種站 。（圖／翻攝史哲臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

政務委員唐鳳規劃疫苗預約系統平台上線，施打首日高雄各接種站報到率接近100%，不過，高雄市副市長史哲表示，因施打年齡層下降、接種方式改變，他也發現預約系統並未滿載、意願登記與實際預約有落差，盼大家互相幫忙完成預約，像是高雄展覽館仍有四分之一量能未被使用，高雄民眾可尋找大型接種站預約，希望7月底前完成3成疫苗覆蓋率。

▲中央疫苗接種預約系統第一波施打首日，高雄市副市長史哲發表看法 。（圖／翻攝史哲臉書）

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高雄市副市長史哲指出，中央疫苗接種預約系統第一波施打的首日，高雄每個接種站都幾乎是百分之百的報到率，透過中央疫苗接種的大數據，他表示，因疫苗逐步的到位，中央預約系統的建置，可施打的年齡層也全部開放的狀況下，開始施打後，逐漸可以發現一些問題。不同於過去專注在廣設接種站、照顧長輩、簡化手續等等，現在施打年齡層下降，在數字上可以就一些值得觀察與思考的地方。

首先，就是預約系統的運用並未滿載，他分析從7月16日到21日，第一波施打，高雄50至64歲的人口總數約是60萬人，有做意願登記是30萬人。理論上，在高雄65歲以上施打率是近8成，而年齡階層越低的施打意願應該越高，但只有5成的意願登記，這是第一個數位落差；而這30萬有意願登記的人中，第一波可以預約施打的是12.7萬人，但最後只有8萬多人預約施打，這是第二個數位落差。

他認為從數據上看來，反映了使用預約系統上的確有存在有數位落差，所以在高雄提前規劃，系統上線後就廣設預約的服務站、里長們也全體總動員來協助大家登記意願、預約接種。

▲史哲提醒數位落差要互助合作 。（圖／翻攝史哲臉書）

另外，他發現接種站施打量能尚未被滿載運用，像是大家都很喜歡的邁阿密風情接種站「高雄展覽館」，每天可以施打的量並沒有被預約滿，還有四分之一的量能沒有被運用到。醫護同仁、基層公務人員都很辛苦，市府依照預約系統上的意願人數配置施打站，當然希望百分百預約到來。

史哲說，對於網路介面的運用熟悉度，在這一刻就是一個考驗，不習慣運用網路介面的朋友會在此刻迷惘，這就是所謂的「數位誤差」。這樣的數位誤差，還是要回到互助精神來解決。會運用預約系統的要協助需要幫忙的朋友，同時要聰明的協助他能夠完成所有步驟、登記疫苗接種的時間與地點，不要中斷在這個步驟。

第三輪意願登記延長到19號，他呼籲大家要互助，如果接種站滿了，方便的話看一下幾個大型的接種站，時間能夠配合就預約，要讓施打的能量百分之百的運用，不要浪費任何醫療量能。希望大家能夠一同來努力，讓高雄在七月底能夠拼到疫苗覆蓋率達三成，加快達成群體免疫的速度。

時間對我們來說完全沒用！

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