北市曝案15471去過內湖家樂福　黃珊珊：Ct值16.8「請市民注意」

記者蘇晏男／台北報導

家樂福內湖店昨緊急閉店清消，引起熱議。台北市副市長黃珊珊17日公布，案15471在7月14日下午6時6時39分在家樂福內湖店，這案例是昨天通報家樂福清消，會公布是因為該案Ct值只有16.8，且停留時間大概40分鐘。

對於北市新增個案足跡，黃珊珊表示，案15449在7月10日下午1時半到6時半到大安區復興南路一段的一家義式餐廳找前同事聊天，但因為該案Ct值只有13，所以我們比較擔心，這部分請大家注意。

另外，案15471在7月14日下午6時6時39分在家樂福內湖店，這案例是昨天通報家樂福清消，會公布是因為該案Ct值只有16.8，且停留時間大概40分鐘；而調出案15424電信足跡跟實聯制，發現他7月10日上午8時31分到8時51分，也在全聯內湖康樂店，這是今天新增的足跡。

黃珊珊強調，這幾位Ct值都比較低，請市民朋友注意。

北市昨日公布的案15424足跡為7月10日下午2時50分、7月11日傍晚5時到過IKEA內湖店；也曾在7月10日和7月12日分別到過內湖Costco、全聯內湖安康店。

黃珊珊16日在防疫記者會上說，該案這個案的父母親5月已確診，曾經在5月26至5月29日被居家隔離，並開始居家辦公；他父親居隔回到家、母親還在住院，而他要去醫院探視媽媽才被要求採檢而確診，之前並沒有任何症狀，Ct值29。

黃珊珊也表示，所以我們會比較擔心他在IKEA內湖店待的時間比較長，內湖Costco則沒那麼久，主要是這兩場域一般消費者不特定多數人會出現的地方，請大家提高警覺。

▼北市17日公布確診案例足跡，因個案Ct值偏低、具高傳染力，提醒民眾要留意。（圖／翻攝北市府網站，下同）