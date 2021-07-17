高雄2人打莫德納後猝死　醫師建議：先評估再接種才不「傷心」





▲高雄流行音樂中心接種站。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名65歲的蔡姓男子在15日接種莫德納疫苗之後猝死，這是高雄第二起施打莫德納疫苗後身亡案例，高醫內科部長盧柏樑表示，是否跟施打疫苗有關，還是要透過解剖釐清是否與疫苗有關，他建議，有急性病或是慢性病尚未穩定控制者暫緩施打疫苗，接種前也要經專業醫師判斷。

高雄兩名接種莫德納疫苗後身亡的案例，第一位是在7月2日，1名70多歲吳姓男子接種莫德納疫苗後，接種15分鐘後卻突然休克，緊急送醫後仍回天乏術。第二位則是15日上午接種莫德納65歲蔡姓男子，下午返家後猝死，家屬已同意進行解剖以釐清死因。

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▲高醫內科部長盧柏樑 。（圖／盧柏樑提供）

詢問高醫內科部長盧柏樑進一步表示，就醫學來講，施打疫苗到症狀發生時間接近，約在一兩天內，都會被認定可能有關連，但是也要透過解剖來確認是否因本身心臟病或是中風。

他建議3大類可暫緩接種疫苗，如果有急性病，像是剛有感冒完或是胃腸不適，以及剛出院者都不建議立刻施打疫苗，等約一個禮拜穩定後再去接種；另外，有慢性病像是糖尿病、心臟疾病、高血壓等，要讓病情穩定及藥物穩定控制下，心跳血壓正常才能打，還有身體非常虛弱的老人也建議不用施打。

盧柏樑提及，莫德納常見副作用，包含接種部位疼痛，或是有莫德納手臂，人疲倦、肌肉痠痛、發燒頭痛，只要不要超過48小時算正常，就擔心少見嚴重，例如過敏性休克，是個人體質因素，有些人一接種就會有狀況發生，就是為何打完疫苗要留原地先觀察。另外接種完莫德納一星期內，可能會發生心肌炎或是心包膜炎，心臟肌肉或是包心臟那層膜發炎，發生機率第一劑約百萬分之十以內，第二劑百萬二十出頭，好發於39歲以下16歲以上年輕人，男生居多。

盧柏樑表示，接種疫苗整體是利大於弊，每人體質不同，因此施打之前先了解自我狀況，或是由醫師專業評估再進行施打，打了之後小心觀察。

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