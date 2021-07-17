張忠謀APEC喊台灣缺疫苗　蘇貞昌：會視疫情做相關配置跟購買

▲蘇貞昌視察竹北嘉豐國小新建工程，回應相關時事議題。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

台積電創辦人張忠謀昨在APEC會前會上表示，台灣疫苗覆蓋率僅20％，需要更多的疫苗。但現階段行政院仍未打算再開新的採購專案，院長蘇貞昌17日說，疫苗必須把量跟施打做有效的控制跟掌握，「我們會依數量及疫情來做相關的配置跟購買，還請大家放心」。

蘇貞昌說，感謝張忠謀前董事長代表國家出席APEC，也感謝台積電、永齡基金會等，大家積極地來協助，爭取多元管道買疫苗。也看到慈濟也準備要買疫苗，因為各方協力，跟政府過去所買的契約、相關的提供，疫苗已經漸漸在送進來。

蘇貞昌也感謝美國、日本，還有立陶宛、斯洛伐克等國家，對於去年台灣送它們口罩感念在心，在台灣需要的時候送來疫苗，這些都非常感佩、非常感謝，也覺得溫暖。

蘇貞昌強調，因為有各方疫苗漸漸進來，又加上現在所買的疫苗，如果照契約都能如期進貨的話，疫苗量都能夠漸漸地跟上，足夠國人施打。

「同時，政府也已經預約要購買明年、後年次世代的疫苗。」蘇貞昌說，這些都必須把量跟施打做有效的控制跟掌握，因為也不是一次通通買進來放在那裡，因為（疫苗）都有期限、都有效期的，同時也都有施打的進程及施打人力配置等。所以會依數量及疫情來做相關的配置跟購買，還請大家放心。