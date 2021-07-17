昨天才說柯P跳票！「台北今+1」真的快清零了　網振奮：剩最後一步

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

國內今（17）日新增8例本土個案，其中台北市占1例。柯文哲6月16日曾表示，只要一個月的時間，台北市就能清零；雖然台北在剛好滿一個月的昨天新增了14例，但今天卻幾乎真的快清零，因此就有網友表示，「是不是就快要成功了啊？」消息一出，也引發網友熱議。

指揮中心表示，今日新增的例本土病例，分別為6例男性、2例女性，其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為台北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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本站曾報導《柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間》，柯文哲6月16日表示，北市每週都降了一半的確診數，很快數量就會降到相當低，「就算沒有疫苗，再給我們一個月的時間，北市要清零是做得到的。」

▲全台三級警戒兩個月了。（圖／記者李毓康攝）

然而，昨日正巧滿一個月，國內新增29例本土病例，其中北市就占了14例，沒有真的清零。本站報導《他轟「柯文哲1個月清零跳票」 數據曝光！鄉民驚：苗博雅根本先知》，就有不少網友傻眼表示，「跳票要怪你各位到處跑啊」、「別想清零了，重盼清零」、「阿北一定又被設局了啦」。

值得注意的是，雖然差了一天，台北市也還沒真正清零，但因為今天只有1例個案，因此就有不少網友在PTT上表示，「是不是有點強」、「今天台北剩1例，距離清零只剩最後一步」、「一個月前阿北說要清零，如今看來是不是就快要成功了啊」、「跟柯的要清0只差一天...1例耶」、「台北加油，大家一起好起來」。

此外，也有些網友表示，「笑死，慢人家這麼多還敢說喔」、「微清零了」、「已經超過一個月，1跟0就是有跟沒有的差距」、「也要維持好幾天才有用，一天清0能代表什麼」、「能維持個2個禮拜才算成功」、「其他縣市早就0了」。

▼網友反應兩極。（圖／翻攝自PTT）