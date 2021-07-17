5000元消費券有望？　蘇貞昌回應讓他傻眼：廢到爆還有臉提

▲三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／台北報導

針對發放5千元消費券議題，行政院長蘇貞昌15日表示，去年三倍券非常成功，正規劃準備推出各種方法來幫助受衝擊的產業、企業和個人。對此，國民黨北市議員羅智強辦公室主任楊植斗批評，三倍券廢到爆，蘇貞昌還有臉提？

國民黨台南縣議員謝龍介14日提議發放5千元消費券，獲台南市長黃偉哲認同並表示向中央提議，引起熱議；隔天蘇貞昌受訪時表示，去年行政院發行的三倍券，全國同胞幾乎百分之百的參與，同時創造近一千億的效益，是非常成功的政策。

他也說，今年疫情特別衝擊內需產業，例如餐飲、百貨、零售、電影院、展演等等，政府希望趕快控制好疫情，正規劃準備並推出各種方法來幫助受衝擊的產業、企業和個人，希望再創一波最好的經濟效益。

對此，楊植科當天下午在臉書批評，三倍券廢到爆，蘇貞昌還有臉提？蘇貞昌驕傲地回顧三倍券成效，說「政策非常成功」，不知道是誰給的自信。

楊植斗表示，回想去年，民進黨為了與前總統馬英九的「消費券」區別，硬要人民用1千換3千「三倍券」，脫褲子放屁，實際上只領2千塊，卻偏要印製3千面額的券，浪費人民的納稅錢。

楊植斗說，今年百業待興，國民黨呼籲中央發放5千元消費券，蘇貞昌卻重申三倍券的好，讓人不寒而慄，該不會，又要再玩一次？廢到爆的三倍券，蘇貞昌還有臉提？好好學習馬英九，普發消費券救經濟吧。