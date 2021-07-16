變異株結果出爐！羅一鈞：台積電、內湖職場等7群聚「全是Alpha」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日公布「境外移入」有7例為印度變異株（Delta變種病毒），另外「本土案例」基因定序發現包含台北市信義區、台積電、內湖職場等7群聚都是英國變異株（Alpha變種病毒）。

不少國家因變種病毒讓疫情再次爆發，指揮中心監測變異株在台灣情況。醫療應變組副組長羅一鈞16日於記者會表示，近一週的境外移入有7人都染上Delta變種病毒。

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本土個案方面，羅一鈞表示，近期針對40例本土個案做基因定序，結果皆為5月主要流行的英國變異株「Alpha變種病毒」，包括北市信義區社區家戶感染、桃園及新北華儲、台積電、台中彰化年輕社交傳播鏈、台北車站地下街、三重湯城園區、內湖職場等群聚案。

羅一鈞說明，自去年10月至今，已累計470例Alpha變種病毒、6例南非變異株（Beta變種病毒）、5例P.1巴西變異株（Gamma變種病毒）、2例P.3菲律賓變異株（Theta變種病毒）、17例境外移入印度變異株（Delta變種病毒）、12例本土Delta病毒及19例美國加州變異株（Epsilon變種病毒）。

另外，指揮中心宣布，目前巴西(Gamma巴西變異株)、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉為「重點高風險國家」，18日零時起將新增緬甸(Delta印度變異株)等，共8國。