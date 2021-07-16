莫德納意願狂超16倍！醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

▲許多民眾原先堅持打莫德納，但近幾日紛紛改變意願，將AZ納入登記範圍。（圖／記者黃孟珍攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全國814萬人登記疫苗意願，截至16日下午5點，有51％只願打莫德納、3％只願打AZ，剩下近46％兩者皆可。對此，新光醫院副院長洪子仁認為，先接種AZ獲得保護力，可能是比較聰明的方法，因為3個月後BNT差不多到貨了，屆時進可攻退可守，還有機會第2劑混打BNT。

洪子仁16日接受廣播節目《蔡詩萍嗆新聞》採訪時表示，隨著國外對混打疫苗的研究愈來愈多，我國政府也委託台大醫院進行混打臨床實驗，相信很快就有結果，屆時若效果、安全性、副作用都在可控範圍內，或許中央流行疫情指揮中心會點頭，開放某些形式的疫苗混打。

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洪子仁指出，目前國際上已經有些國家開放AZ+BNT混打（編按：如越南、南韓等），相關數據也顯示效果不錯，雖然還是會出現不良反應，但多國專家已從數據初步研判，AZ與BNT交互施打較為可行。

▲新光醫院副院長洪子仁認為，現在爭取打AZ的人很聰明。（圖／記者趙于婷攝）

洪子仁認為，聰明的人不會堅持打莫德納，因為現在國內AZ疫苗數量較多，與其苦等，不如先去接種AZ疫苗，讓免疫力提升至一定程度，「至少有個60分也好，什麼都沒打就是0分」。因為沒人知道下一次大流行何時到來，更何況接種第一劑後，要等8到12週才能施打第二劑。

洪子仁說，現在接種後3個月，永齡基金會、台積電捐贈的1000萬BNT也差不多到了，到時候相關臨床數據若已充足，政府可能開放混打，到時候最早接種過AZ的人，有機會混打BNT，所以說現在爭取打AZ的人很聰明，進可攻退可守，大不了第二劑照常打AZ，但選擇上相對彈性許多。

截至16日下午5點，全國已有814萬4390人完成意願登記，登記AZ疫苗者有25萬1742人、占3.09%，登記莫德納者有418萬9049人、占51.43%，比前者多出16.6倍。至於兩個廠牌皆可者，則有370萬3599人、占45.47%。

值得一提的是，從7月11日下午2點至15日下午5點，有63萬7958人不再堅持只打莫德納疫苗，重新將AZ疫苗納入接種意願，到了16日下午5點更增加至81萬2312人，短短1天有超過17萬人改變心意，願意施打AZ疫苗。

▼洪子仁指出，先打AZ疫苗，3個月後有機會混打到BNT。（圖／記者湯興漢攝）

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