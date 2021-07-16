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微解封第一個周末！「北市塞車照曝光」夜市人潮回歸　攤商笑了

記者湯興漢、柯沛辰、邱中岳／台北報導

全台三級警戒「微解封」，即將迎來首個周休二日，《ETtoday新聞雲》16日實際走訪街頭，發現週五下班時間人流、車流明顯增加，不少交通要道、橋梁擠滿汽機車，還有騎士被塞在車陣中，和微解封前差距相當大。

▲▼微解封後第一個周末，下班時間台北街頭開始湧現車潮，台北車站及忠孝橋周邊都出現大量車潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲微解封後第一個周末，台北街頭下班時間開始湧現車潮。（圖／記者湯興漢攝）

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中央流行疫情指揮中心宣布13日「微解封」，部分夜市、電影院開始恢復營業，人潮依舊稀稀落落，但有逐漸增加的趨勢。

伴隨民眾開始走出戶外，如今假日前夕，這一現象似乎率先反映在車流上，因為對比前幾天，北市多個橋梁、匝道口車潮湧現，甚至塞車，像是舊宗路傍晚就有不少車輛卡在匝道口，花了好一段時間才順利開上國道。

▲▼0716舊宗路高速公路閘道口交通流量。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼舊宗路高速公路閘道口車流增加。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0716舊宗路高速公路閘道口交通流量。（圖／記者黃克翔攝）

記者來到台北車站及忠孝橋，也發現周邊出現大量車潮，部分路段一度壅塞。不過，西門町倒是冷冷清清，偌大的街區人潮稀疏，逛街民眾不多；再來到信義區，有零星人潮來逛街，與西門町一樣，稱不上熱鬧，對比往昔可謂兩樣情。

至於寧夏夜市，人潮多上不少，部分攤位甚至大排長龍。一名呂姓攤商受訪時表示，他在這邊擺攤10年了，自從微解封後，人潮有愈來愈多的趨勢，很看好微解封後的周末表現，相信業績會變好。

▼西門町街區冷冷清清，人潮稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼西門町今天迎來微解封後第一個週末夜，但迎來週末夜卻沒有迎來人潮車潮錢潮，偌大的街區冷冷清清，人潮稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼西門町今天迎來微解封後第一個週末夜，但迎來週末夜卻沒有迎來人潮車潮錢潮，偌大的街區冷冷清清，人潮稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

▼信義區微解封週末人潮也不多，但還是有民眾逛街。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼信義區微解封週末人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼信義區微解封週末人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▼寧夏夜市人潮逐漸回歸，部分攤商樂見其成。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼對「微解封」第一個週末，寧夏夜市攤商也做好準備。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼對「微解封」第一個週末，寧夏夜市攤商也做好準備。（圖／記者邱中岳攝）

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