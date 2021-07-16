2天炸2個月雨量…德國最慘「土壤已飽和」　西歐洪水死亡破百

▲德國西部洪水災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

西歐豪雨成災，在德國西部與比利時部分區域發生毀滅性洪水，截至目前為止已有至少100人死亡，還有數百人下落不明，救援行動仍在持續進行中。受災嚴重的德國萊茵蘭-普法茲邦有將近50人死亡，鄰近的北萊茵-西發利亞則有至少43人死亡，且罹難者還在持續增加中。

西歐地區連日豪雨導致河水暴漲，洪水決堤灌入城鎮和街道，導致大片區域出現房屋倒塌情況，還有汽車直接被大水沖走，災區一片狼藉。世界氣象組織發言人努利斯（Clare Nullis）表示，西歐部分地區在48小時內降下往常兩個月的雨量，導致河水暴漲，土壤含水量達到飽和。

根據美聯社報導，在科隆西南方城鎮埃爾夫特施塔特（Erftstadt），豪雨導致當地出現類似「天坑」的地層下陷，房屋倒塌造成多人死亡。 地方政府表示，目前已經設法從倒塌的房屋中救出50位居民，但至少仍有15人待救，目前還不清楚確切的死亡人數。

▼德國暴雨洪災。（圖／路透）



德國當局表示，截至15日晚間共有1300人被列入失蹤名單，不過由於災區道路和通訊中斷，可能包含重複列入的情況。德國已經派出約900名官兵協助災區救援工作。荷蘭南部與德國接壤的林堡省，政府同樣派出軍隊協助堆放沙包，強化馬斯河沿岸約1.1公里長的堤壩，並協助警方疏散低窪地區居民。

另外在鄰近的比利時，當地政府統計死亡人數已經上升至12人，另外還有5人失蹤。報導指出，比利時列日地區出現的雨量最大，災情也最為嚴重，大部分死者的死因為溺斃。

與此同時，瑞士地區15日也持續出現降雨，導致多條河流和湖泊決堤。瑞士公共廣播SRF報導稱，在15日晚間，瑞士北部發生洪水，導致兩座村莊受災，並且沖垮一座橋樑。

▼大水幾乎導致小鎮被摧毀。（圖／路透）



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