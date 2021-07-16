莫德納沒得打換「國產疫苗」上場？陳時中：EUA通過就提供選擇

記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心延長第三輪收單至下週一，今日公布最新登記結果，全國共有804萬人完成登記，其中有419萬人只要莫德納，而根據民眾實算台灣買到的莫德納數量，不足以應付第二、三輪疫苗施打，是否就會改打國產疫苗，對此，陳時中回應，國產疫苗EUA還沒通過，若通過就會給大家選擇。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心規劃未來四輪提供疫苗為AZ，第一波就是提供第二輪第9類、第10類完成預約者，指揮中心統計，有110.9萬人意願登記選擇AZ或者AZ、莫德納皆可，最後有94.1萬人完成預約，佔符合預約資格人數84.80%。

指揮中心表示，第二輪已於今日開始施打，而第三輪意願登記原訂於7月15日下午5時進行第三輪結算，將延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

目前登記要打莫德納疫苗的有419萬人，就有民眾實算台灣目前的莫德納疫苗數量，發現不足以應付第二、三輪施打計畫，是否在這樣的情況下就會換成國產疫苗上場，對此，指揮官陳時中於今日下午記者會回應，現在國產疫苗EUA還沒通過，若有通過就會讓大家選擇。