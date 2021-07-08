竹市微解封！動物園上限1500人玻璃館預約制　餐廳美食街可內用

▲竹市12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日宣布，全國疫情警戒第三級延長至7月26日，但13日零時起適度鬆綁部分措施，新竹市長林智堅表示，竹市依中央規範，13日起重新開放新竹市立動物園，餐飲業者符合指揮中心指引也可開放內用，但呼籲市民，三級警戒下仍不可鬆懈，仍要落實勤洗手、戴口罩、實聯制、保持社交距離。

林智堅說明，考量防疫，竹市12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。另，竹市校園戶外空間包括操場也維持暫不對外開放。

新竹市立動物園重開放後，入園人數限制1500人以下做人流管控，旅客須落實實聯制、戴口罩、維持社交距離。十八尖山則維持3千人人流管制，同樣採出入口管制、全程須配戴口罩。

室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀。圖書館提供單一窗口借閱服務，館內仍不開放，唯稅務局、演藝廳、柴橋活動中心三座微型圖書館正常借還書；另241藝術空間與美術館因目前未有展覽，也暫不開放。

餐飲場所包含餐廳、百貨美食街（區），若符合指引即可內用，包括須採實聯制、梅花座、使用隔板、並建議店家提供個人餐、不共食。依據中央規範，幼兒園、補習班、長照據點、社區大學仍暫停服務，八大休閒娛樂場所仍關閉。

新竹市府提醒，三級警戒延長，請市民做好個人防疫措施，外出仍須全程戴口罩，並維持社交距離，家庭、社交聚會不得超過室內5人、室外10人以上（同住者不計）規範，結婚仍不宴客、喪禮不公祭。