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竹市再獲9300劑莫德納疫苗　下周三完成65歲以上市民接種

▲新竹市長林智堅日前至施打站關心長輩接種疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅日前至施打站關心長輩接種疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市今再獲配9300劑莫德納疫苗，今通知68歲長輩4319人疫苗施打，報到率79%屢創新高。新竹市長林智堅宣布，施打年齡持續往下開放，針對67至65歲設籍竹市長輩，市府已開始作業，預計明後兩天（10、11日）陸續投遞通知書，7月12、13、14日（即下周一、二、三）分別替67、66、65歲施打，也完成竹市第八類公費疫苗接種對象施打，屆時疫苗覆蓋率將可達總人口15%。

林智堅表示，今通知68歲長輩4319人施打，截至上午共有2250人報到，報到率79%。全部人口累計至今已有5萬7267人，疫苗覆蓋率12%。

接下來針對67至65歲設籍竹市長輩，林智堅宣布，民政處已即刻展開通知作業，預計於明後兩天（10、11日）陸續投遞通知書，市府假日趕工作業，最晚周日就可收到通知書，請67至65歲在籍長輩放心，下周一二三就可陸續施打疫苗。

市府提醒，各疫苗站都採分流制，請長輩依通知時間「準時來」即可，並把握「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來｣口訣，先在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

市府說明，竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線：03-5352615，將有專業團隊到府為長輩接種疫苗。

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