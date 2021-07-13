竹市零確診　林智堅呼籲避免非必要家庭聚會

▲7/13外縣市確診個案於新竹市足跡。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市今零確診，針對昨日公布案15355竹科從業人員案例，新竹市長林智堅表示，該案另有延伸確診案例為工作場所同事、即今日苗栗縣確診個案15385，該案為30多歲男性，租屋在苗縣，但常往返竹市，有竹市活動足跡，7月10日出現症狀後確診，於新竹市足跡請參考附表，現已針對竹市公共場所足跡進行消毒中。

林智堅也針對案15355進行追蹤說明，目前其匡列18名接觸者居家隔離，採檢結果全數PCR陰性，宿舍目前採檢286人也全數陰性。

另該個案在7月2日、9日晚間搭乘客運前往台北，目前已追回9日18位同班車旅客安排採檢並居家隔離；林智堅市長也呼籲，2日同車旅客，晚間20:42-21:33自清大站、往台北啟聰學校搭乘豪泰客運班次，把握黃金時段，主動聯繫防疫專線0900-739-779，由市府安排採檢。另豪泰客運車輛都已完成全面消毒，每車班載客後也都會全車消毒，請各位民眾放心。

林智堅也提醒，截至目前為止，竹市在此波疫情下有39名確診，其中25例是透過家人傳染，呼籲大家避免非必要家庭聚會，若為確診接觸者被匡列，需到防疫旅館，落實居家隔離工作，保護自己也保護家人朋友，竹市府將提供防疫旅館一萬元補貼，減低家庭負擔。