微解封仍不能演出　傳統布袋戲團快活不下去！

▲各宮廟因三級警戒擔心受罰，都不敢進行傳統戲劇表演，然將近兩個月都沒有演出，傳統布袋戲團都快活不下去了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級防疫限制廟口戶外演出，迄今各宮廟擔心受罰都不敢進行傳統戲劇表演，然將近兩個月都沒有演出，傳統布袋戲團都快活不下去了，台南市議員陳怡珍16日接獲古都掌中劇團等多個團體陳情，希望台南市在微解封指引考量下，能有條件開放演出型態單純小規模性質布袋戲演出，讓布袋戲團能夠存活下去。

陳怡珍表示，布袋戲團陳情反映政府規定禁止演出乃因擔心廟口活動產生群聚，因此連同布袋戲、歌仔戲皆禁止演出，然事實上，布袋戲除藝文性質大型公演外，廟口普見皆為小型錄音布袋戲，過程中係以「扮仙」為重要目的，與民眾看藝文活動屬性本無相同，該類型傳統戲劇早已門可羅雀，為顧及眾多劇團生計且考量該型態演出並非以吸引觀眾駐足前提下，實不應一昧封鎖，造成與現實有極大落差更，有罔顧民生經濟之疑慮。

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陳怡珍說，布袋戲團已發起連署組自救會要求民政局，在不違背政府防疫原則下，仍須顧慮民生，以有限度開放廟口布袋戲，先行配合神明聖誕扮仙演出，大型布袋戲及公演型態布袋戲則不在開放之列，僅以小型布袋戲「扮仙」開放，以免招來群聚，如遇群聚劇團得以演出設備之擴音器，廣播要求民眾不得群聚。

陳怡珍表示,，袋戲團的連署請願書會給民政局，請民政局顧及劇團生計，能開放小型布袋戲錄音型態演出，而劇團也會自律、自主來落實防疫規範，並訂定小型錄音布袋戲演出準則，同時落實演出防疫規範。

陳怡珍表示，台南市轄內布袋戲團已超過60個團隊連署請願，希望中央地方協調能體恤戲團經營的困境，能夠有條件開放小規模儀式性質布袋戲演出。

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