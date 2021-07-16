微解封重開張！花蓮鳳林夜市現人潮　攤商開心叫賣：好久不見

▲重開張即吸引當地不少遊客開心逛夜市，員警也趁機會微解封防疫宣導。（記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

防疫3級警戒自7月13日起「微解封」適度鬆綁部分措施，花蓮鳳林地方夜市重開張人潮不少，當地民衆開心出門逛夜市，難掩興奮表示，悶太久了，能夠出來透透氣真開心，生活慢慢又回到正常，感覺心情變得好輕鬆。

花蓮鳳林鎮地方夜市解封後第一天開涱就吸引當地居民前來捧場，能夠重心開市，攤商個個臉上都堆滿笑容，雖然戴著口罩，但是叫賣之聲依然宏亮中氣十足，彷彿悶了2個月，心中鬱悶要一吐為快。

開市第一天即吸引不少遊客，可以看出遊客對每個攤位顯得好奇，在每個攤位前駐足良久，並與攤商噓寒問暖「好久不見」，可以看出夜市文化早已是台灣人生活中很重要的一部分。

鳳林警分局特別於夜市重開張首日偕同衛生單位及市場管理所前往執行防疫巡邏及宣導，並提醒攤商業者及送貨人員出入夜市時，一樣要落實實聯制，飲食丶熟食攤商須加裝遮罩或是隔板，販賣衣物、生活用品及首飾等攤商則需要對每一位顧客進行手部酒精消毒，避免顧客接觸商品後的交互感染，亦請各攤商善盡提醒顧客堅守防疫政策的責任，除了提醒顧客要確實佩戴口罩，餐飲限外帶，不得內用及邊走邊吃以外，更要控管各自攤位的人流，規劃好安全社交距離的排隊動線，才能將染疫風險降至最低。

鳳林分局長林昆達表示，「微解封」只是三級警戒延長中的過渡階段，請民眾持續遵守政府的防疫政策，切莫因微解封而輕忽，唯有確實遵守防疫政策才能確保健康安全，同時呼籲民眾前往夜市時，依然要秉持快速購買、減少停留的原則，以降低染疫風險。

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