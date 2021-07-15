一張圖秒懂「哪裡最危險」！染疫風險排名公開　看電影竟高達8分

▲微解封第二天，多數電影院重新開門營業，不少民眾搶看暑期熱門強片。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

隨著疫情逐漸趨緩，三級警戒又「微解封」，不少民眾早就悶壞，一心想著走出家門。對此，淡水馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱14日就在臉書貼出「染疫風險評分圖」，揭露哪些活動風險最高，提醒民眾最好「能避就避」。

黃世綱表示，沒事待在家裡還是最安全，但悶久了，大家難免心癢癢，也很好奇哪些活動屬於低風險或高風險，所以他近日在醫師群組看到美國德州醫學會（Texas Medical Association）感染科專家在2020年7月製作的圖表後，自己也順手翻譯、重製，跟大家分享。

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針對各種活動的染疫風險評分，10分最危險，1分風險最低，分數如下：

危險分數1：

打開一封信或包裹。

危險分數2：

去露營、打網球、自助加油、去餐廳外帶餐點。

危險分數3：

在超市採買、打高爾夫球；和別人一起散步、慢跑、騎單車

危險分數4：

在旅館待上三天兩夜、在候診區等候看診、去圖書館或博物館、在餐廳露天區用餐、在人潮擁擠的市區行走、在操場消磨約1小時

危險分數5：

去某人家吃飯、參加戶外烤肉、去沙灘遊憩、到大賣場購物

危險分數6：

送小孩去學校或托育中心、在辦公大樓內工作、在公共泳池游泳、拜訪親戚或朋友家

危險分數7：

打籃球、去理頭髮、在餐廳室內吃飯、參加婚禮或喪禮、搭飛機旅行、和朋友擁抱或握手

危險分數8：

吃到飽餐廳、去健身房健身、到遊樂園玩、到電影院看電影、參加大型音樂會。

危險分數9：

去酒吧、參加大型宗教盛會、去體育場。

▼染疫風險排名，點圖可放大。（圖／翻攝自臉書／剛剛好醫師-兒童內分泌Dr.黃世綱）

黃世綱說，綜合以上資訊、分數評等，可以看出一個規則，就是「人數愈多、彼此距離愈近、空間愈密閉，危險性也就愈高，大家千萬要注意！」

至於有不少網友好奇，為何去電影院那麼危險？黃世綱也解釋，試想跟一群陌生人關在一起2個小時，「你的呼吸裡有我的呼吸，我的呼吸裡有別人呼出的空氣，大家自然都是『命運共同體』。」

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