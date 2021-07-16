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感染不明「連兩天10例以下」！醫揭解封關鍵3件事　曝疫苗覆蓋率

▲▼微解封後台北市內不少夜市開始恢復營業，但在不內用不能邊走邊吃的限制下，逛夜市的樂趣喪失不少。面對這樣的改變，不少民眾還無法適應，願意前來逛夜市的意願大大降低。圖為冷冷清清人潮稀落的臨江街夜市。（圖／記者湯興漢攝）

▲微解封後，台北市不少夜市開始恢復營業，但不能內用、不能邊走邊吃，人潮仍不如以往。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台15日新增病例14人，其中不明感染源連續兩天低於10例，分布城市也只剩下3個。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，疫情已處在收尾階段，只剩下最難處理的星星之火，如今迎來微解封，明顯感覺人車變多，但這不是壞事。而值得高興的是，全台至少接種一劑的疫苗覆蓋率已超過18％，比預期快上許多。

謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E小兒急診室日誌」發文表示，本土新增14人，扣除居家檢疫、隔離的人，對社區有風險、感染源不明的病例只剩7例，而且分布在台北、新北、桃園市，可見整體疫情已處於收尾階段。

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謝宗學說，微解封第三天，出門明顯覺得車流量變多，若換作是疫情嚴重時期，絕對不是好事，但在這個逐漸放鬆封鎖的階段，慢慢恢復人流和經濟活動，反而是一個很好的測試，也能評估社區能否承受這樣的解封程度，若一切順利，就能邁向下一步解封。

謝宗學認為，世界各國過去一年都在反覆封鎖，但他相信，只要解封過程不要操之過急，憑藉國民良好的個人衛生習慣，他有很大信心台灣能在低確診率的環境下，漸漸恢復正常生活，和病毒共存。

謝宗學指出，現在最重要的工作是邊境管理，因為世界已有100多國遭Delta變異株入侵，甚至導致疫情爆發，所以在台灣完成2劑的疫苗覆蓋率60％以前，絕對不能讓Delta變異株在國內造成社區疫情。

謝宗學說，目前最值得開心的就是，15日至少接種1劑的疫苗覆蓋率超過18％，比預期快上很多，所以在7月底超過25％是可以期待的，加上單劑疫苗對現在流行的Alpha變異株就有不錯的重症保護力，所以只要Delta變異株沒有進入社區，目前逐漸平和的狀況就可以持續。

謝宗學呼籲，疫苗覆蓋率第一階段的目標是單劑覆蓋率超過60％，解決現階段的國內疫情；第二階段目標是拼完整接種2劑疫苗的覆蓋率超過60％，才能境外管制解封，重回和世界往來的生活，「還有一段不算近的路要走，我們繼續一起努力！」

▼微解封第二天，台北市多數電影院重新開門營業，有零星民眾來買票看電影。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微解封第二天，台北市多數電影院選擇在今天重新開門營業。傍晚下班時間，信義威秀影城「黑寡婦」新片上映，不少上班族一下班就趕過來看今年暑假強檔片。（圖／記者湯興漢攝）

 
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